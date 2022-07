Freizeit in Wermelskirchen und seiner Region : Das Bergische ist ideal zum Wandern

Neben 24 „Streifzügen“ lockt das „Bergische Wanderland“ mit zwei Fernwanderwegen: dem Bergischen Panoramasteig und dem Bergischen Weg. Foto: Das Bergische

Bergisches Land Seit zehn Jahren präsentiert das Projekt „Bergisches Wanderland“ die Kulturlandschaft dieser Region. Wermelskirchen und seine Wanderwege sind ein wichtiger Teil davon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Aprin

Man muss nicht bis in die Voralpen fahren, um per pedes in wenigen Stunden 500 Höhenmeter zu überbrücken. Man kann sich stattdessen auch vom Wermelskirchener Stadtteil Dhünn aus über Hückeswagen auf den Weg nach Radevormwald machen. „Etappe 4“ heißt dieser beliebte Abschnitt des Bergischen Panoramasteigs, der Wanderer von mittlerer bis guter Kondition in knapp sechseinhalb Stunden ganze 534 Höhenmeter überbrücken lässt – bei idealer Beschilderung und auf einem Weg, der nicht ohne Grund „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ heißt.

Bleibt eigentlich nur die Frage, zu welcher Jahreszeit sich dieser 22 Kilometer lange Marsch von der Dhünn zur „Stadt auf der Höhe“ empfiehlt. Oder wo man am besten parkt, sollte man nicht gerade in dem Wermelskirchener Ortsteil wohnen. Lauter Informationen, die seit einigen Jahren äußerst zuverlässig ein Portal liefert, das in puncto Übersichtlichkeit keine Wünsche offen lässt.

Es trägt den Namen „Bergisches Wanderland“ und hat sich als App schon auf unzähligen Smartphones etabliert. Aus gutem Grund, findet Tourismus-Experte Tobias Kelter, der selbst zwar nicht aus dem Bergischen Land stammt, diese Region als Geschäftsführer der regionalen Tourismusgesellschaft „Das Bergische“ jedoch mit viel Passion über das Projekt „Bergisches Wanderland“ vermarktet.

Mathias Derlin (l.) und Marc Rathgeber bei der erstem Wegeeröffnung des Bergischen Wanderlandes, dem „Bergbauweg“ in Rösrath, am 6. Mai 2012. Foto: Das Bergische

Die Begründung für seine Liebe zum Bergischen Land dürfte allen Einheimischen gefallen: „Die hiesige Kulturlandschaft ist einfach unglaublich schön und abwechslungsreich“, sagt der gebürtige Ahrtaler, der als Tourismus-Betriebswirt mit der Fachrichtung „Freizeit und Tourismus“ auch schon den Timmendorfer Strand und die Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz vermarktet hat. Der Wechsel von dort zur „Naturarena Bergisches Land“, für die Kelter seit nunmehr fünf Jahren als Geschäftsführer tätig ist, sei ihm jedoch leicht gefallen. Das liege eben auch an den herrlichen Landschaften, wie er sie beispielsweise rund um Wermelskirchen findet: „Egal, wie lange man wandert – es wird hier niemals langweilig.“

Wanderer können auf fünf Bergischen Streifzügen durch Scannen eines QR-Codes ein digitales Quiz starten. Foto: Das Bergische

Auf Wiesen und Wälder mit romantischen Bächen würden Talsperren folgen. Überall stünden malerische Fachwerkhäuser mit gemütlichen Lokalen zum Einkehren. Und an Museen, Schlössern, Burgen und Kirchen fehle es der Region auch nicht. Da gebe es in Deutschland langweiligere Landstriche: „Dort wandert man stundenlang im Wald, und hat am Ende seiner Tour außer Bäumen nicht wirklich viel gesehen.“ So etwas passiere im Bergischen Land eher nicht, „zumal sich unsere Gesellschaft selbst für erfahrene Wanderfreunde stets etwas Neues einfallen lässt“.

So habe man etwa im laufenden Jubiläumsjahr, in dem das zehnjährige Bestehen des Projekts „Bergisches Wanderland“ zelebriert wird, Anfang Juni den Streifzug „Bierweg“, den es schon seit einigen Jahren gibt, um fünf Hopfenhöhlen ergänzt. Dabei kooperiert die Naturarena mit dem Gasthaus Kranenberg sowie der mittelständischen Erzquell Brauerei Bielstein. Ziel sei es, „den Wanderern auf der 14 Kilometer langen Strecke nicht nur Wissen über den Brauprozess zu vermitteln, sondern auch ihren Durst zu stillen“.

Ganz zur Freude von Christina Rothe, die bei der Erzquell Brauerei die Kommunikation verantwortet und schon nach kurzer Zeit von einem „regen Interesse“ an den fünf Zunft Kölsch Bierhöhlen auf dem Weg berichten kann. Erfolge wie diese spornen Tobias Kelter an, mit seinem Team noch viele andere Ideen umzusetzen – „und das durchaus auch im Umland von Wermelskirchen“, wo er sich immer gerne aufhalte. „Im Übrigen nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad“. Denn für Biker sei die Region gleichfalls ein Traum, weshalb „Das Bergische“ ebenso darauf abziele, „auch dieser Zielgruppe Strecken und Attraktionen aufzuzeigen“.

Eines dürfe man bei aller Promotion indes nicht vergessen: „Die Landschaft, über die wir hier reden, liegt zu großen Teilen in einem Naturpark und muss maximal geschützt werden.“ Daher sei es zwar wünschenswert, „dass möglichst viele Menschen jeden Alters das Bergische Wanderland erkunden“. Alle, die das tun, „sollten aber auch unbedingt die Natur respektieren“. Die Corona-Krise habe gezeigt, „dass nicht alle Leute, die plötzlich das Wandern oder die freie Natur für sich entdecken, den Natur- und Umweltschutz bereits verinnerlicht haben“. Wilde Grillplätze, wildes Campen an den Talsperren und „eine deutliche Zunahme des Mülls in einer vorher unversehrten Landschaft“ hätten das „bedauerlicherweise sehr sichtbar gemacht“ .