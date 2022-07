Aus dem Wermelskirchener Rathaus : Die Chefin im Bürgerbüro

Wermelskirchen Mit Elan steht Dorte Schulte für das Bürgerbüro und das Team ein. Als Leiterin für Zentrale Dienste und Bürgerservice sieht sie die Anlaufstelle für Bürger bei der Stadtverwaltung mit der Terminvergabe via Internet gut aufgestellt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass an der Arbeit der Bürgerbüros ab und zu Kritik aufkommt. Im Fokus steht dabei gerne die geforderte Terminvereinbarung via Internet, die zwischenzeitlich den nächsten freien Termin für ein Anliegen erst in drei oder vier Wochen ausweist (wir berichteten). Dorte Schulte von der Stadtverwaltung zeigt sich selbstbewusst und appelliert an alle Bürger: „Sprechenden Menschen kann geholfen werden.“ Seit einem Jahr ist Dorte Schulte die Leiterin für Zentrale Dienste und Bürgerservice – und damit auch Chefin des Bürgerbüros, das seither nicht mehr zum Ordnungs- sondern zum Haupt- und Personalamt gehört.