Wermelskirchen: Sonja Raschkowski tritt Stelle im Haus der Begegnung an

Wermelskirchen Sonja Raschkowski will als neue hauptamtliche Mitarbeiterin im Haus der Begegnung die Philosophie der offenen Tür pflegen. Sie hat am 1. Juli die Nachfolge von Hartmut Lürtzing angetreten.

Wenn Sonja Raschkowski früher in der Schillerstraße am Haus der Begegnung vorbeispazierte, staunte sie über die beeindruckende Architektur. Dann malte sie sich manchmal aus, wie die Menschen vor Jahrzehnten unter reich verziertem Stuck und hohen Decken ihren Alltag verbrachten. Als die 50-Jährige Anfang des Jahres zum ersten Mal die Schwelle des alten Hauses übertrat, kam gleich noch ein entscheidender Eindruck hinzu: „Es ist eine besondere Atmosphäre hier“, sagt Sonja Raschkowski, „die Tür ist offen und jedem wird Wertschätzung entgegengebracht.“ Weil das ihrer eigenen Philosophie entspreche, fühle sie sich inzwischen rundum wohl im Haus der Begegnung. Am 1. Juli trat sie die Nachfolge von Hartmut Lürtzing an und teilt sich seitdem die hauptamtliche Stelle mit Gundula Schröder.