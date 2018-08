Wermelskrichen: Rainer Eickhorn hat vor 40 Jahren seine Metzgerlehre begonnen

Wermeslkirchen Rainer Eickhorn und Produktionsleiter Andreas Dörpinghaus begannen vor 40 Jahren ihre Metzgerlehre.

Als Rainer Eickhorn gerade 15 Jahre alt war, spannte ihn seine Familie im Betrieb seines Großvaters an der Eich ein. Würstchen aufhängen, sauber machen. „Ich hatte von Anfang an einen Draht zur Arbeit in der Fleischerei“, sagt er. Heute ist Rainer Eickhorn 58 und Geschäftsführer im Familienbetrieb. Als er in den 1980er-Jahren Ute Daum heiratete, wurden die beiden Traditionsunternehmen Daum und Gottschalk zusammengelegt. Mit „Daum & Eickhorn“ begann eine neue Ära. Die Begeisterung für seinen Beruf hat er nicht verloren. Damals nicht, als er während der Ausbildung in einem Betrieb in Solingen „Lehrgeld“ bezahlte, auch nicht als er morgens um 4 Uhr in der Schlachterei gefragt war. „Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen“, sagt er 40 Jahre nach dem ersten Lehrtag und bekommt Unterstützung von Andreas Dörpinghaus, der am selben Tag vor 40 Jahren mit der Metzgerausbildung begann – bei „Daum & Eickhorn“.