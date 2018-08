Wermelskirchen: Ferienkinder probieren an Bever neue Sportart aus

Wermelskirchen Acht Mädchen und Jungen nahmen an der Ferienaktion der Bergischen Morgenpost teil und versuchten sich beim Stand-up-Paddling.

Ben steht zum ersten Mal auf einem Paddle-Board. Der Zehnjährige versucht erste Züge im Sitzen, stellt sich dann aber schnell auf die Füße. „Gar nicht so einfach, sein Gleichgewicht zu halten“, sagt der junge Wermelskirchener. Aber er hat den Bogen schnell raus. Mit kräftigen Zügen gewinnt er an Tempo und saust über den See. „Das ist eben Ben“, sagt seine Mutter, die sich auf dem Steg in die Sonne gelegt hat und lacht. Der Zehnjährige ist Leichtathlet und liebt Sport. Keine Frage also, dass er sich zur Kinderferienaktion der Bergischen Morgenpost angemeldet hat und mit Frank Noack von der ersten Oberbergischen Stand-up-Paddle-Schule „Kaiao SUP“ an der Bever seine ersten Erfahrungen beim Stand-up-Paddling macht. Acht Kinder sind im ersten Kurs dabei, am Nachmittag kommen dann die Älteren ab zehn Jahren zur Ferienaktion. Und es zeigt sich schnell: Die Kinder machen sich gut auf dem Brett. „Sie denken einfach nicht darüber nach, was sie tun“, sagt Frank Noack, der die Kinder anleitet. Und die Jungen und Mädchen würden sich auch nichts daraus machen, mal ins Wasser zu fallen.