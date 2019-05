Jugendliche haben ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde kennengelernt : Konfirmanden sagen Ja zur Taufe

Dhünn Acht Jugendliche feierten am Sonntag in Dhünn ihre Konfirmation.

Bevor sich die Jugendlichen mit Pfarrer Reinald Rüsing auf den Weg zur Kirche machen, sitzen sie im Gemeinderaum zusammen. Die Glocken läuten, über dem Dorf liegt der besondere Glanz eines Festtags und bei den Konfirmanden wächst die Aufregung. Sie wissen, dass sich ihre Familien schon einen Platz in der Kirche in Dhünn gesucht haben und dass viele zum Mitfeiern gekommen sind. „Klar sind wir aufgeregt“, sagt Lena. Dann blickt Reinald Rüsing auf die Uhr und gibt das Zeichen. Die kleine Gruppe macht sich auf den Weg zur Kirche, die Orgel setzt zum Einzug an und die acht Konfirmanden machen sich mit ihrem Pfarrer auf den Weg zur ersten Bank. „Das ist ein besonders festlicher Tag“, stellt Rüsing fest. Der Family-Chor singt im Konfirmationsgottesdienst. Er steht unter dem Titel „Ein winziger Punkt im Universum“. Dann formulieren Philip Bahr, Mira Brandt, Mara Braselmann, Lena Döll, Robin Jäger, Leana Koch, Jennifer Lange und Nele Vogt ihr eigenes „Ja“ zur Bestätigung der Taufe. Das ehrenamtliche Team, das den Pfarrer während des Konfirmandenunterrichts unterstützt hat, hat die Konfirmationssprüche mit viel kreativem Gespür gerahmt.

Ein Jahr haben die Konfirmanden und das Gemeindeteam miteinander verbracht. Sie haben in biblischen Geschichten gestöbert und gelernt, mit eigenen Worten zu beten. Vier der Konfirmanden hatten während der Vorbereitung ihre Taufe gefeiert. Und die Jugendlichen haben die Felder des Ehrenamts in der Gemeinde kennengelernt, ein kleines Praktikum in Gruppen oder Projekten absolviert. „Wir haben viel gelernt in dieser Zeit“, sagt Lena. Am schönsten sei aber die Gemeinschaft gewesen.