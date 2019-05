Abnahme ist derzeit nur in Dabringhausen möglich : Sportabzeichen ist für viele eine Anerkennung ihres Trainings

Wermelskirchen Wenn es um Sportabzeichen geht, ist Wermelskirchen ganz vorne dabei. Das zeigte sich wieder, als der Stadtsportverband am zur Verleihung der Abzeichen in die Gaststätte „Centrale“ einlud. Fast 30 Bürger waren gekommen, um ihre Auszeichnung persönlich entgegen zu nehmen.

Unter ihnen war auch Liselotte Leonhardt, die sich nicht nur viel in dem Bereich engagiert, sondern bereits zum 44. Mal mit der Urkunde ausgezeichnet wurde. Toppen konnte das nur noch ihre Sportsfreundin Marianne Manderla. Bereits 46. Mal hat sie die Anforderungen für den Erhalt des Abzeichens erfüllt und das, wie auch Liselotte sogar in der Kategorie Gold. „Der Ehrgeiz treibt einen natürlich an, auch im nächsten Jahr wieder mitzumachen“, meint die 75-Jährige. Aber auch ohne diesen Anreiz sei sie sportbegeistert und treibe in der Regel vier Mal pro Woche Sport, ob Gymnastik, Nordic Walking oder anderes, der Spaß sei immer da. Am liebsten aber sei ihr die Disziplin Schwimmen. Das dürfte ihr im kommenden Jahr zu Gute kommen, denn die meisten Sportarten, die für das Abzeichen absolviert werden müssen, finden für gewöhnlich im Stadion statt.