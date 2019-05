Trio gastiert im Wermelskirchener Haus Eifgen : „Puder“ fährt auf sanften Sohlen die Krallen aus

(sng) Sie kommt auf leisen Sohlen daher. Akustikgitarren, ein weich-wummernder, sanft-samtiger „Fender-Jaguar“-Bass und dazu unaufdringliche, die Linie der Lieder vorgebende Keyboard-Tonfolgen: „Puder“ ist nach ihren eigenen Worten das „Bühnenego“ von Catharina Boutari, die in Triobesetzung mit Ben Schadow (Gitarre, Bass) und Jonas Prange (Keyboards) im Haus Eifgen auftrat.

Dort fuhr „Puder“ auch die Krallen aus – die vermeintlich leisen Sohlen der Musik bekamen ihre unverkennbare „Puder“-Note durch die Texte, die mal tiefgründig und voller Emotion die knapp 40 Zuhörer ergriffen und dann wieder mit glasklarer Stimme sowie deutlichen Worten die Krallen ausfahrend Stellung bezogen: „Streut die Liede bedingungslos in die Menschen – ohoho, rette mich.“

„Puder“ steht für eine äußerst persönlich Kunst – Catharina Boutari macht „ihr Ding“, ein außergewöhnliches Ding: Sie wechselt in ihren Texten zwischen Englisch und Deutsch oder singt mit einer Stimme voller Brillianz, um dann in eine Erzählerrolle zu schlüpfen, die eine Geschichte zur zuvor mit der Musik geschaffenen Atmosphäre erzählt („Spoken word“). Musikalisch wandelt „Puder“ kaum greifbar zwischen Rock-, Pop-, Jazz-, Chanson- und Singer-Songwriter-Elementen, zeigt sich so vielseitig, wie ihre künstlerisches Schaffen als Komponistin, Gitarristin, Moderatorin und Opernregisseurin ist.