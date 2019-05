150 Jahre Löschzug Stadtmitte Wermelskirchen : Kameraden, die durchs Feuer gehen

Für den 24-jährigen Junior Figura (links) und den 20-jährigen Jörn Katerndahl ist der Einsatz für das Gemeinwohl die Hauptantriebsfeder für den freiwilligen Dienst. . Foto: Sephan Singer/Stephan Singer

Wermelskirchen Junior Figura und Jörn Katerndahl haben sich als freiwillige Brandbekämpfer dem Dienst am Gemeinwohl verschrieben. Die jungen Wermelskirchener lassen im Notfall alles stehen und liegen – und helfen.

Wenn der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen am Sonntag, 2. Juni, mit einem Tag der offenen Tür sein 150-jähriges Bestehen feiert, blicken die jungen Feuerwehrleute vor allem in die Zukunft. Sie können noch nicht auf so viele Einsätze und Geschichten zurückblicken. Ohne sie würde die Brandbekämpfung in der Stadt nicht mehr funktionieren oder durch die zusätzliche Einstellung von hauptamtlichen Kräften deutlich teurer. Der Dienst ist kein leichter: Ständige Fortbildungen belasten das Freizeitkonto, Einsätze alarmieren die freiwilligen Feuerwehrleute unerwartet während der Arbeit, beim Betreiben des Hobbys, unter der Dusche, beim Zusammensein mit der Familie oder im Schlaf. Junior Figura und Jörn Katerndahl haben sich dennoch der Aufgabe unter dem Leitgedanken „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“ verschrieben. Ihre Beweggründe dafür sind ähnlich – die Wege, die sie zur Feuerwehr führten, jedoch unterschiedlich.

„Viele meiner guten Freunde waren und sind bei der Feuerwehr. Und die erzählten immer davon. Die Feuerwehr war stets Gesprächsthema und ich konnte nicht mitreden“, erinnert sich Junior Figura: „Ich habe mich dann genauer erkundigt und einen Übungsdienst mitgemacht. Dann war für mich sofort klar, dass ich dabei sein will.“ Der 24-Jährige gehört seit knapp drei Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr, lobt den Zusammenhalt, der nicht überall zu finden sei: „Alle arbeiten ohne Wenn und Aber zusammen.“

Info Tag der offenen Tür rund um die Feuerwache Veranstaltung Mit einem besonders großen Tag der offenen Tür feiert der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen das 150-jährige Bestehen. Programm An der Feuerwache Vorm Eickerberg in Wermelskirchen gibt es am Sonntag, 2. Juni, ab 10 Uhr neben Kinderbelustigung zahlreiche Vorführungen der Feuerwehr sowie Speisen und Getränke. Dazu wird ein „Museum“ mit historischem Material aufgebaut. Eine kleine Modenschau zeigt zudem Uniformen und Einsatzkleidung von einst und heute.

Genau wie Figura erlebte Jörn Katerndahl auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr (wir berichteten) seine erste Beförderung: vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann. Der 20-Jährige kam schon früh mit den Brandbekämpfern in Berührung, weil sein Vater hauptamtliche Feuerwehrkraft ist. „Ich konnte meinen zehnten Geburtstag gar nicht erwarten, um endlich in die Jugendfeuerwehr eintreten zu können“, erinnert sich Jörn Katerndahl: „Seither bin ich ununterbrochen dabei geblieben.“ Die Zeit in der Jugendfeuerwehr habe ihm den ersten Grundlehrgang erleichtert: „Ich kannte Gerätschaften, Örtlichkeiten und Ansprechpartner. Aber die anderen haben schnell aufgeholt.“

Figura und Katerndahl sind sich in ihrer Motivation einig: „Der Einsatz für das Gemeinwohl ist für uns wichtig.“ Beide würden gerne mehr Gleichaltrige für die Feuerwehr gewinnen, sehen jedoch ein: „Allein der erste Teil des Grundlehrgangs dauert sechs aufeinanderfolgende Samstage. Wer am Wochenende beispielsweise Fußball spielt, bekommt das zeitlich nicht zusammen.“ Jörn Katerndahl ist Azubi zum Industriekaufmann bei einer Wermelskirchener Firma: „Ich stehe bei jedem Einsatz zur Verfügung, da ich keine weite Anfahrt habe und mich mein Arbeitgeber auch fahren lässt.“ Aber: „Schreibe ich in der Schule eine Klausur oder bin ich beruflich auf einer Messe, dann ist der Melder ausgeschaltet.“ Gerade habe er in Bergisch Gladbach den Feuerwehr-Maschinisten-Lehrgang absolviert: „Da habe ich vorher genau geplant, ob es geht – ob wenig Klausuren in dieser Zeit liegen.“