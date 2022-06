Mitgliederversammlung – Bilanz 2021 : Bauverein kriegt am Schwanen die Kurve

Am Schwaner Knapp geht es voran: Das erste der drei Häuser des ersten Bauabschitts soll noch in diesem Jahr bezugsfertig sein. In einem zweiten Bauabschnitt folgt noch ein viertes Gebäude. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Genossenschaftsmitglieder beschließen eine zweiprozentige Dividende für 2021. Insgesamt werden fast 26.000 Euro ausgeschüttet.

Der gemeinnützige Bauverein hat die Kurve gekriegt: Materialmangel und ausgebuchte Auftragsbücher im Handwerk bremsen das Neubauvorhaben am Schwaner Knapp nicht aus. Drei Gebäude des ersten Bauabschnitts befinden sich im Bau, das Richtfest ist bereits erfolgt. „Das erste der drei Häuser wird noch in diesem Jahr fertig“, blickte Martin Lambotte aus. Der Geschäftsführer des Bauvereins kündigte auf der Mitgliederversammlung im Haus Eifgen gleich einen Termin dazu an: „Eine Informationsveranstaltung zu den neuen Wohnungen am Schwaner Knapp wird es für Interessierte nach den Sommerferien geben – das genaue Datum steht noch nicht fest.“ Er gehe davon aus, dass die Häuser schnell komplett vermietet sein werden, denn bereits jetzt hätten 40 Anfragen Interesse in der Bauverein-Geschäftsstelle an der Wielstraße bekundet.

Am Schwaner Knapp baut der Bauverein im ersten Bauabschnitt drei Baukörper mit insgesamt 30 Wohneinheiten, darunter Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen sowie zehn Wohneinheiten speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen. In einem zweiten Bauabschnitt folgt ein weiteres Gebäude mit sieben oder acht Wohneinheiten. „Spätestens im Sommer 2023 sind die ersten drei Häuser dort voll vermietet und bezogen“, ist Martin Lambotte sicher.

INFO Wahlen und Ehrungen beim Bauverein Aufsichtsrat Einstimmig für weitere drei Jahre bestätigte die Mitgliederversammlung Ulrich Mahlkow und Matthias Wirtz als Aufsichtsratsangehörige. Langjährige Mitglieder Seit 50 Jahren gehört Heinz Zimmermann dem Bauverein an. Seit 25 Jahren dabei sind Petra Beushausen, Can Gümüshan und Andreas Jung. Geschäftsführer Martin Lambotte ehrte die Jubilare mit einem Gutschein-Geschenk.

Diese Überzeugung fußt nicht zuletzt auf die guten Erfahrungen des als Genossenschaft aufgestellten Bauvereins mit seinen Neubauten an der Königsberger Straße / Stettiner Straße mit 16 Wohneinheiten, zehn Tiefgaragenstellplätzen sowie 15 Diakonie-Tagespflegeplätzen, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurden und seit November komplett vermietet sind.

Noch im Dunkeln tappt der Bauverein hingegen bei der Projektentwicklung in Tente-Bähringhausen. Dort hat die Genossenschaft zwar entlang der B 51 Baurecht, will aber das Areal dahinter ebenso bebauen, so dass mindestens 40 Wohnungen entstehen. „Auch der Bau eines Kindergartens ist dort angedacht“, sagte Martin Lambotte: „Das Baurecht für dieses Gesamtprojekt steht in den Sternen.“

Als Herausforderung für den Bauverein bezeichnete der Geschäftsführer vor allem die steigenden Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungskosten (Lambotte: „Allein die Preise für Wohnungstüren wurden in den vergangenen zwölf Monaten drei Mal erhöht“) und auch die mittlerweile wieder steigenden Hypothekenzinsen.

Mit rund 94.000 Euro erzielte der Bauverein in 2021 einen ähnlichen Überschuss wie im Vorjahr (2020: 104.000 Euro). Deutlich gestiegen ist hingegen die Bilanzsumme, die von in 2017 fast 20 auf 35 Millionen Euro in 2021 gestiegen ist. „Das liegt an den fertigen Neubauten – durch die Fertigstellung des Hauses am Schwaner Knapp wird sie in 2022 auf 40 Millionen Euro klettern“, rechnete Martin Lambotte vor.

Die Eigenkapitalquote des Bauvereins rangiert derzeit bei 38 Prozent. „Das lag vor Jahren mal bei 80 Prozent. Da waren wir mehr eine bessere Sparkasse, jedoch keine Wohnungsgenossenschaft im modernen Sinne.“ Hand in Hand mit der von 2020 auf 2021 um fünf Millionen Euro gestiegenen Bilanzsumme gehen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die ebenso hoch sind. An Bankguthaben verfügte der Bauverein zum Anfang diesen Jahres über 641.000 Euro.

Knapp zwei Millionen Euro investierte der Bauverein in 2021 für Hausbewirtschaftungskosten, bei denen Reparaturen und Instandhaltung den größten Anteil einnehmen. „Fast 300 unserer 600 Wohnungen sind saniert und auf modernen Stand gebracht“, resümierte Martin Lambotte, der aktuell 1017 Genossenschaftsmitglieder im Bauverein zählt.