Große Schäden für Einzelhandel​: Prävention verhindert Ladendiebstahl kaum ​

Düsseldorf Der Warenklau bleibt für Handelsunternehmen ein großes Problem, obwohl die Branche auch im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro in die Prävention gesteckt hat. Die Täter sind aber nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter und Lieferanten.

Seit Jahren investiert der deutsche Einzelhandel Milliarden im Kampf gegen Ladendiebe, doch in den Zahlen lässt sich der Erfolg nicht wirklich ablesen. Im vergangenen Jahr lag der Schaden, den Langfinger anrichteten, bei rund 3,2 Milliarden Euro – „nur“ etwa 100 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Trotz Warensicherung, Personalschulung und anderen Maßnahmen. Die Branche hat etwa 1,3 Milliarden Euro in Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen wie Artikelsicherung, Kameraüberwachung oder Detektiveinsätze gesteckt, wie das Kölner Handelsforschungsinstitut EHI berichtet. Doch der Effekt bleibt überschaubar.

Vor allem gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen der Bilanz, die die Branche selbst zieht, und der Polizeistatistik. Die weist nämlich für 2021 einen Rückgang der Ladendiebstähle um 15 Prozent auf knapp 257.000 Fälle aus. In der Auswertung des Handels sinkt dagegen der Milliardenschaden nur um vier Prozent – „trotz der staatlich angeordneten Geschäftsschließungen und Frequenzbeschränkungen in Folge der Corona-Restriktionen und der insgesamt geringeren Frequenz in den Ladengeschäften“ erklärt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Ein Grund für den großen Unterschied: Viele Diebstähle werden gar nicht angezeigt, weil die Täter in diesen Fällen eben nicht von Detektiven oder Mitarbeitern dingfest gemacht wurden. Und wo kein Täter, da keine Anzeige.