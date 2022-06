Ehrenamt in Wermelskirchen : Sprachhelfer wechseln selbst auf die Schulbank

Wermelskirchen Die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ und das Kommunale Integrationszentrum haben einen Kursus für Sprachhelfer finanziert – für Methodik und Didaktik und um das neue Lehrmaterial kennenzulernen.

Wenn Andrea Epking vor ihrer Klasse steht, dann vermeidet sie es, in die Rolle der Lehrerin zu schlüpfen. „Ich habe das ja gar nicht gelernt“, sagt die Ehrenamtliche. Stattdessen wolle sie die Menschen „mit dem Herzen abholen“, sagt sie. Fast 130 Frauen und vereinzelt auch Männer aus der Ukraine haben in den vergangenen Wochen bei der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ an die Türe geklopft – und dabei auch um Unterstützung beim ersten Deutschlernen gebeten.