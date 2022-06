Schulsport in Wermelskirchen : Sportfest mit 500 Schülern im Dönges-Eifgen-Stadion

Schulsport in Wermelskirchen

Update Wermelskirchen Fünft- und Sechstklässler von Sekundarschule, Verbundschule Nord und Gymnasium nahmen nach 2018 erstmals wieder an einem Sportfest teil.

Für Ted aus Klasse 5d des Gymnasiums steht fest: „Ich mag das Laufen am liebsten.“ Gemeinsam mit den 28 Kindern seiner Klasse gehörte Ted zu den 500 Nachwuchsleichtathleten, die sich beim Sportfest im Dönges-Eifgen-Stadion im Weitwurf und -sprung sowie Laufen messen. Teds Klassenkameradin Lenya musste auf die Teilnahme verzichten wegen einer entzündeten Achilessehne. Immerhin: Das Mädchen durfte das Nummernschild, mit der alle Teilnehmergruppen gekennzeichnet waren, tragen und war so dann doch mit von der Partie: „Schon schade, dass ich nicht mitmachen kann - außer beim Werfen, denn das mag ich nicht so.“

Erstmals nach 2018 organisierten der Stadtsportverband und die weiterführenden Schulen (Sekundarschule, Gymnasium und Verbundschule Nord) wieder das Sportfest, nachdem in 2019 das Stadion wegen des Umbaus nicht zur Verfügung stand und danach die Corona-Pandemie folgte.

„Für die Kinder ist so eine Vormittag unerlässlich – die Wettkampferfahrung auf niedrigem Niveau ohne Druck, aber mit Spaß. Das Wiedersehen mit alten Freunden aus der Grundschule. Das alles hilft ihnen bie ihrer Entwicklung“, stellte Torsten vom Stein, Sportlehrer an der Sekundarschule, fest. Die Corona-Zeit habe durchaus Lücken hinterlassen: „Die meisten dieser Kinder aus den fünften und sechsten Klassen kennen so ein Sportfest gar nicht - konnten das bislang nie erleben.“ Deshalb würden die Lehrer auch große Unterschiede bei den Kindern feststellen: Zwischen denen, deren Eltern während der Lockdowns mit ihnen sportlich aktiv waren, und denen, die sich kaum bewegt haben. „Dadurch waren die Vorbereitungen und Trainings für das Sportfest im Sportunterricht auch schwieriger als zuletzt“, berichtet vom Stein von den Erfahrungen, die die Lehrkräfte im Schulalltag machen.