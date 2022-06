Abschlussfeier in Wermelskirchen : 170 Schüler feiern Abschlüsse am Berufskolleg

Die Absolventen des Abschlussjahrgangs 2022 Foto: Bergisches Berufskolleg Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Absolventen erreichten Bestnoten von bis zu 1,3. Die Anmeldephase an den Standorten Wermelskirchen und Wipperfürth ist noch offen.

Von Laura Wagener

170 Schülerinnen und Schüler haben es geschafft: Am Mittwochnachmittag feierten zehn Bildungsgänge ihren Abschluss am Wermelskirchener Standort des Bergischen Berufskollegs. „Nach zwei Jahren fühlt sich das immer noch ein wenig fremd an. Lange konnten wir die Veranstaltung nicht in diesem Rahmen abhalten“, sagt Helge Strasdat, Abteilungsleiter des kaufmännischen Bereichs, zur Begrüßung. „Sie als ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten eine nicht ganz einfache Schulzeit. Wir Kolleginnen und Kollegen fanden uns dann plötzlich per Video in Ihren Wohnzimmern oder Kinderzimmern wieder. All das hat glücklicherweise ein Ende gefunden, das möchten wir heute gerne mit Ihnen feiern.“

Mit Würstchen vom Holzkohlegrill, Popcorn, Softdrinks sowie Sekt und Bier ließen Schüler, Eltern und Kollegium den Abend gebührend ausklingen. Zur musikalischen Untermalung stellte sich kurzfristig ein Projektchor unter dem treffenden Titel „The very spontaneous BBK project choir“ zusammen. Drei Musikstücke hatte dieser für die Absolventenfeier einstudiert, darunter einen Gospel und „Irische Segenswünsche“.

Im Rahmen einer Bestenehrung für die einzelnen Bildungsgänge erhielten die Jahrgangsbesten Schülerinnen und Schüler Urkunden zur Würdigung ihrer Leistungen, „außerdem einen kleinen Gutschein und Giveaways“, verriet Schulleiter Thilo Mücher. Die Schüler erreichten teilweise Abschlussnoten von bis zu 1,3.

„Ihr alle habt hier etwas erworben“, stellte Mücher in seiner Rede fest – Zeugnisse und teils Zugänge zu höheren Abschlüssen. „Ihr geht heute einen entscheidenden Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Das wird nicht immer einfach sein, aber dieser erste Schritt ist getan.“ Von gut gemeinten Ratschlägen wollte Mücher aber absehen – stattdessen gab er den Absolventen bewegende Wünsche mit auf den Weg. „Ich wünsche Euch, dass ihr in einer Welt leben könnt, die geprägt ist von Mitgefühl und Toleranz. Ich wünsche Euch, dass die Welt für Euch eine Arbeit, eine Aufgabe, sogar eine Berufung bereithält. Ich wünsche Euch eine erfüllte, sinnhafte, gerechte Welt. Ihr seid es, die diese mitgestalten.“