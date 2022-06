Fleißigster Radfahrer aus Wermelskirchen : Schützke-Brüder die aktivsten Radler

Jan Schützke unterwegs. Dieses Foto entstammt seiner Homepage. Foto: Schützke/Strava

Wermelskirchen Stadtradeln: 218 aktive Wermelskirchener radelten 70.555 Kilometer und sparten elf Tonnen CO2 ein. Kreisweit nahmen 1754 Radfahrer teil – rund 380 Kilometer kamen zusammen.

21 Tage waren 218 Wermelskirchener mit dem Rad viel unterwegs und leisteten so ihren Beitrag im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ für den Klimaschutz. Für die erfolgreichsten Einzelleistungen sorgten zwei Brüder: Jan und Benjamin Schützke. Die beiden aktiven Radsportler belegten unter den 218 aktiven Radfahrern die Plätze 1 und 2 und waren als Team „Baller Brothers“ unterwegs. Jan Schützke fuhr in diesen drei Wochen 3058 Kilometer und sparte damit 417 Kilogramm CO 2 ein, sein Bruder Benjamin erreichte immerhin 2352 Kilometer. Damit sparte er 362,2 Kilogramm CO 2 ein. Rang drei belegte Friedrich Schmidt mit einer Einzelleistung von 1816 Kilometer. 279,6 Kilogramm CO 2 wurden eingespart. Er fuhr fürs Team „ProPhysioWermelskirchen“.

Die 218 Wermelskirchener schafften insgesamt 70.555 Kilometer — das sind 10.032 Kilometer bei fast gleicher Teilnehmerzahl mehr als 2021. Die Luft wurde so mit elf Tonnen CO 2 weniger belastet.

Alle acht Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises beteiligten sich am Stadtradeln – 1754 Aktive vermeldet die Kreisverwaltung. Sie legten rund 380.000 Kilometer zurück und sparten 59 Tonnen CO 2 ein. Jan Schützke war nicht nur der aktive Radler in Wermelskirchen, sondern kreisweit.

29 Teams kamen in die Wertung bei Stadtradeln. Drei Teams fuhren mit insgesamt rund 25.000 Kilometer die Rangliste an und haben rund 3,6 Tonnen CO 2 durch ihr Engagement eingespart. Die Gruppe „Radtour mit Freunden“, in der 17 Männer und Frauen unterwegs waren, schaffte 9360 Kilometer. Damit erreichten sie, 1441 Kilogramm CO 2 einzusparen. Platz zwei belegte das Team „Offenes Team Wermelskirchen“ mit 8831 Kilometer (18 Aktive, 1,2 Tonnen CO 2 ). Die Stadtverwaltung nahm mit 30 aktiven Radfahrern an der Aktion teil – 7458 Kilometer wurden geschafft (1,2 Tonnen CO 2 ). Während die aktivsten Einzelradfahrer Gutscheine bekommen, gibt es für die Teams Urkunden. Das Team von Friedel Schmidt (ProPhysioWermelskirchen) belegte den fünften Rang, die „Baller Brothers“ kamen auf Rang sieben.

Eine besondere Wertung gab es für erfolgreiche Kleingruppen oder Familien. Platz eins erreichte mit 2744 Kilometern (422,6 Kilogramm CO 2 ) die Familie Meller. Die Familie Menzel schaffte mit 697 Kilometern (107 Kilogramm CO 2 ) den zweiten Platz und Familie Rossow mit 312 Kilometern (48,1 Kilogramm CO 2 ) den dritten Platz. In diesen drei Familien radelten jeweils zwei Personen.