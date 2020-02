„Mercy Street“-Konzert in der Katt : „Ständchen“ wird zur gigantischen Hymne

Bei dem Lied „Steam“ durften natürlich die Nebel-Kanonen nicht fehlen, die Sänger Ulf Pohlmeier mit Kunstnebelsäulen umrahmten. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Peter-Gabriel-Tributeband „Mercy Street“ spielt just am Tag des 70. Geburtstags ihres „Helden“ vor 200 Besuchern in der Kattwinkelschen Fabrik. Dort hatten sie vor fünf Jahren ihr erstes Konzert gegeben.

Ihr erstes Konzert gaben die Musiker von „Mercy Street“ vor fünf Jahren in der Kattwinkelschen Fabrik – damals noch im Bistro. Ein weiteres Konzert folgte vor zwei Jahren in der kleinen Halle. Dorthin kehrte die Peter-Gabriel-Tributeband just am Tag des 70. Geburtstags ihres „Helden“ zurück. Vor rund 200 Besuchern brachte die Formation ein zweieinhalbstündiges „Geburtstagsständchen“ nach Maß – eine mit Begeisterung vorgetragene Retrospektive der Superlative auf das musikalische Solo-Werk von Peter Gabriel.

„Mercy Street“-Konzerte sind eine gigantische Hymne auf die intelligenten, aussagekräftigen Kompositionen von Peter Gabriel, sind für Freunde und Kenner von Live-Musik ein Pflichttermin, sind für Gabriel-Fans ein Muss. Wer sich als Tributeband an Peter Gabriels vielschichtige Musik heranwagt, braucht musikalisches Können, denn der „Meister“ hat sich stets mit der „Crème de la crème“ umgeben und benötigt das, was Oliver Kahn einmal mit den Worten „Wir brauchen Eier“ beschrieb. Die sechs Musiker von „Mercy Street“ vereinen diese Attribute: Gitarrist Patrik Winckler, Bassist Roman Fuchß, Keyboarder Thomas Elsenbruch sowie Schlagzeuger Sven Hansen stellten in der Katt erneut ihr herausragendes handwerkliches Können unter Beweis, Sängerin Katja Symannek brillierte mit ihrem stimmlichen Vermögen und ihrer strahlenden Bühnenpräsenz, die „Seele der Band“ und Sänger Ulf Pohlmeier erwies sich als „Hot-Spot-Schmelztiegel“ des Geschehens auf der Bühne, dessen gesangliche Bandbreite wie „Faust auf Auge“ zu der von Peter Gabriel passt – nicht als Eins-zu-Eins-Blaupause, sondern versehen mit einer Nuance von eigenständigem Flair.

Info Ein konzertantes Erlebnis Kompliment Der Wermelskirchener Jens Raffelsiefen, selbst Gitarrist, stand einst mit einigen der „Mercy Street“-Musiker in der Coverband „You who“ auf der Bühne und gehörte dieses Mal zu den Zuhörern: „Das ist wahnsinnig stimmig, ein konzertantes Erlebnis. So erlebe ich auch das Publikum – die Leute wollen Musik hören und erleben, hier will keiner 'Olé, olé'.“