Leben im Alter : Zuhören und an die Hand nehmen

Wermelskirchen Seit 2018 hat das Schlaganfallbüro Bergisch Land ein eigenes Büro in Wermelskirchen und bildet selbst Helfer aus.

Selbsthilfegruppen werden meist gegründet, wenn jemand selbst betroffen ist und Hilfe, Rat oder auch den Austausch mit ebenfalls Betroffenen braucht. So war es auch bei der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe in Wermelskirchen. Ins Leben gerufen wurde die Gruppe von Brigitte Hallenberg im April 2007. „Mein Mann hatte im Dezember 2001 einen Schlaganfall. Und ich hatte Fragen, auf die ich keine Antworten bekam“, sagt die 65-Jährige. Was kein Wunder sei, denn: „Jeder Schlaganfall ist anders“, sagt Brigitte Hallenberg. In Remscheid habe es wohl eine kleine Selbsthilfegruppe gegeben, in Wermelskirchen indes nicht. „Mit meinen Fragen bin ich zur Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe gegangen. Die hat mich dann gefragt, ob ich nicht eine Selbsthilfegruppe in meiner Stadt gründen könnte“, sagt die 65-Jährige.