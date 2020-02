Tolle Aufführung im Film-Eck in Wermelskirchen : Starke Frauenfigur in leidenschaftlicher Darbietung

Wermelskirchen Die Figur der Courasche, im 17. Jahrhundert erschaffen vom damals bedeutendsten deutschsprachigen Literaten Grimmelshausen, ist trotz der bereits rund 350 Jahre, die sie bereits auf dem Buckel hat, eine hochmoderne Frau.

Das zeigte sich am Donnerstagabend in der trotz des recht speziellen Stoffes recht gut besuchten Aufführung des Stücks „Die Courasche“. Das Schelmenstück aus der Zeit des Barocks war eine Paraderolle für die Dortmunder Schauspielerin Jutta Seifert. Burschikos, lasziv und humorvoll brachte sie unter der Regie von Hans-Peter Krüger nicht nur ein Stück Weltliteratur auf die Bühne, sondern schaffte es gleichermaßen, die Sprache des Barocks mit viel Leben zu erfüllen. Was der Schauspielerin nicht zuletzt durch ihre große Ausdrucksstärke in Mimik und Gestik praktisch im Handumdrehen gelang.