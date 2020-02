Fragerunde mit dem Bürgermeister : Migranten wollen neue Heimat verstehen

Teilnehmer am VHS-Orientierungskursus richteten an Bürgermeister Rainer Bleek viele Fragen, die sich um das Thema Integration drehten. Foto: dpa

Wermelskirchen Die Teilnehmer des VHS-Orientierungskurses waren zu Gast beim Bürgermeister – mit einem bunten Strauß an Fragen. Die Stunde erlaubte interessante Einblicke, weil die Gäste unbedarft fragten.

Crina-Bianca Pascu kämpft nur ganz kurz mit der Aufregung. Dann steht sie auf, wendet sich dem Bürgermeister zu und erklärt im flüssigen Deutsch mit einem Akzent: „Wir sind sehr stolz, Deutsch lernen zu können. Und wir haben viele Fragen.“ So wie der jungen Frau aus Rumänien geht es am Freitagmorgen auch vielen ihrer Kollegen aus dem Orientierungskursus der Volkshochschule – Menschen, deren Wurzeln in Italien und der Türkei, in Albanien oder in Russland liegen.

Sie sind mit Kursusleiter Wolfgang Eisenreich und ihren Fragen zu Bürgermeister Rainer Bleek gekommen. Es sind Fragen an Deutschland und Fragen an den Bürgermeister: Sie zeigen ehrliches Interesse an dem Verwaltungschef, zuweilen auch Unverständnis für die Ungerechtigkeiten eines Systems. Immer wieder zeigen sie vor allem das Bemühen, eine neue Heimat für sich und ihre Familien zu finden.

info Sprache und Strukturen kennenlernen Sprache Am Anfang des langen Wegs zur deutschen Staatsangehörigkeit stehen für Migranten die Sprachkurse. 600 Kursus-Stunden sind verpflichtend. Am Ende steht das B1-Zertifikat. In Wermelskirchen organisiert die Volkshochschule diese Kurse. Landeskunde Zusätzlich sieht das Gesetzt einen hundertstündigen Orientierungskursus vor – in dem die Geschichte, das politische System und die gesellschaftlichen Strukturen eines Landes vermittelt werden.

„Ich bin Künstler“, sagt Salin Idem, „und es wäre so schön, einen Ort zu haben, an dem ich meine Kalligraphie herstellen kann.“ Anna Lazarska möchte die Blumen in ihrem Garten mit Regenwasser versorgen. „Darf ich auch einen Brunnen bohren, um Wasser für den Gartenbedarf zu bekommen?“, fragt sie. Und Crina-Bianca Pascu hat zwei Kinder, für die sie lange keinen Kindergartenplatz gefunden hat. „Wäre es nicht gut, für solche Situationen Sprach-Angebote für die Jüngsten zu schaffen?“ fragt sie.

Es sind Fragen aus ihrem neuen Alltag, die sie mit hoffnungsvollen Blicken stellen. Und Bürgermeister Rainer Bleek antwortet: Er empfiehlt dem Künstler den Kontakt zum Kunstverein. Es sei das Beste, vorhandene Strukturen zu nutzen, um Anschluss zu finden. Er vermittelt der Hobby-Gärtnerin die Nummer der Wasserbehörde beim Kreis und den Eltern der Stadt macht er Mut. Ende des Jahres sollte genug Platz geschaffen sein, damit jedes Kind, das den Kindergarten besuchen will, auch die Gelegenheit dazu bekommt.

Die Teilnehmer des Kurses verstehen und sprechen die neue Sprache bereits und tragen ihre Gedanken selbst vor. Zuweilen wird es dann auch persönlich: Largine Murati erzählt von ihrer Ausbildung als Schneiderin. „Warum darf ich nicht arbeiten? Dann bräuchte ich auch kein Geld mehr vom Sozialamt oder vom Jobcenter“, sagt sie. Shargiya Pasheva fragt, warum so viele Migranten zurückgeschickt werden, obwohl sie schon viele Jahre in Deutschland seien und längst keine finanzielle Unterstützung mehr bekämen. Und Dritan Murati fragt, warum es eigentlich keine Ausländerbehörde in der Stadt gebe, sondern nur beim Kreis. Rainer Bleek verweist auf das Asylrecht, auf Gesetze und Entwicklungen. „Ich habe da auch nicht auf alles eine Antwort“, sagt er, „und man muss sich die Einzelfälle ansehen.“

Eine Stunde lang sitzt Bürgermeister Rainer Bleek mit den VHS-Teilnehmern zusammen. Diese Stunde erlaubt auch deswegen interessante Einblicke, weil die Gäste unbedarft auch jene Fragen stellen, die manch Einheimischem zuweilen unter den Nägel brennen. „Was machen Sie, wenn Sie dieses Jahr bei der Wahl nicht gewinnen?“, fragt Largime Murati.

Der Bürgermeister lacht. „Dann gehe ich wohl in den Ruhestand“, sagt er dann. Und wie viel Stunden er am Tag überhaupt arbeiten dürfe, fragt einer. „Das entscheide ich selbst“, sagt Bleek lachend, „dafür gibt es kein Gesetz.“ So gebe es auch keine Urlaubsregelung für Bürgermeister.