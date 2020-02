Reaktion der CDU-Wermelskirchen : Leßenich: „AfD-Rückzug erspart uns rechte Hetze“

Wermelskirchen Auf die Bekanntgabe der AfD Wermelskirchen, bei der Kommunalwahl im September keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, reagierte die CDU Wermelskirchen erfreut. „Damit bleibt uns rechte Hetze im Rennen um das wichtigste Amt der Stadt erspart“, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Stefan Leßenich.

Partei und Fraktion der CDU seien der Ansicht, dass für die „rechte Chaos-Truppe“ im Stadtrat kein Platz sei, heißt es in einer Presemitteilung. „Die völkischen Ansichten der AfD dürfen keinen Einklang in ein Fraktionsbüro im Rathaus finden“, sagt Fraktionsvorsitzender Christian Klicki. Er sei überzeugt, dass die Wähler dem Rechtspopulismus in Wermelskirchen die rote Karte zeigen werden. „Der neue AfD-Chefpopulist Schäfer fällt in den sozialen Netzwerken lediglich durch Hetze, Spalterei und das Ausspielen von gesellschaftlichen Gruppen auf“, erklärt Klicki. Daher seien die innerparteilichen Konflikte in der AfD nicht verwunderlich.