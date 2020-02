Investkapital gründet neue ENI Spezialschrauben und erhält alle Arbeitsplätze : Schraubenspezialisten Niggeloh und Dürholt fusionieren

Wermelskirchen Die beiden Schraubenhersteller Emil Niggeloh GmbH (Ennepetal) und Hugo Dürholt GmbH (Wermelskirchen) werden zusammengeführt. Laut einer Pressemitteilung wird die Produktion am Standort in Ennepetal gebündelt.

Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Nach der Fusion beschäftigt ENI rund 60 Mitarbeiter am Standort in Ennepetal. Die Produktion in Wermelskirchen wird im Laufe dieses Jahres planmäßig geschlossen und mit den 16 Arbeitsplätzen nach Ennepetal verlagert. Sie soll dort in eine neue Halle am Talsperrenweg ziehen, die sich im Bau befindet. Die Mitarbeiter wurden am Freitag in einer Betriebsversammlung über die Zukunft des Schraubenherstellers unterrichtet. Emil Niggeloh und Hugo Dürholt befinden sich derzeit in einem Eigenverwaltungsverfahren, in dem unter Insolvenzschutz eine Sanierung erfolgt. Die Düsseldorfer Sanierungsberatung Falkensteg begleitet die beiden Unternehmen in dem Verfahren.