Für manche Einzelhändler ein umsatzstarker Tag : Rosen und Herzen zum Valentinstag

Gigantisch: Floristin Christina Pflugrad zeigt die langstieligsten roten Rosen in Hannes Blumenstube. Foto: Solveig Pudelski

Einige Einzelhändler haben am heutigen Freitag einen umsatzstarken Tag. Was sagen Wermelskirchener zum Valentinstag?

Heute ist weltweit Valentinstag. Verliebte schenken sich Blumen oder Kleinigkeiten außer der Reihe. Im Rosenrausch sind die Mitarbeiterinnen von „Hannes Blumenstube“. „Rote Rosen sind gefragt - und die Nachfrage nimmt jedes Jahr zu. Der Valentinstag ist einer der umsatzstärksten Tage“, sagt die Inhaberin des Blumengeschäfts an der Carl-Leverkus-Straße. 95 Prozent ihrer Kunden, die die teuerste Blume kaufen, seien Männer. Sechs Mitarbeiterinnen stehen parat. Die fair gehandelten Importrosen kauft die Blumenhändlerin am Morgen bei einem Großhandel in der Nähe von Venlo – darunter auch langstielige Exmplare von 1,50 Meter.