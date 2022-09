Politik in Wermelskirchen : Thomas Marner geht zum Jahreswechsel

Thomas Marner kam 2017 für den Posten des Technischen Beigeordneten zur Stadtverwaltung nach Wermelskirchen und wechselt am 1. Januar in gleicher Position nach Kerpen. Foto: Singer

Wermelskirchen Das ging schnell: Kein langes Tau-Ziehen um den Wechseltermin des Technischen Beigeordneten, der nach Kerpen geht. Die Bürgermeister konnten sich zügig einigen.

Wermelskirchens scheidender Technischer Beigeordneter Thomas Marner verlässt die Stadtverwaltung zum Jahreswechsel, formell ist sein letzter Arbeitstag für die Stadt der 31. Dezember 2022, sein erster in Kerpen der 1. Januar 2023. Das bestätigte der Kölner auf Nachfrage unserer Redaktion. Marner war vom Stadtrat in Kerpen einstimmig zum Technischen Beigeordneten der Kolpingstadt berufen worden, nachdem sich Marner dort beworben hatte, um seinen Arbeitsplatz näher am Wohnort zu haben (wir berichteten). Nach seiner Wahl war es Sache der Bürgermeister, sich auf einen Wechseltermin zu verständigen. „Ich bin sehr froh, dass alle Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sind“, kommentiert Thomas Marner. Demnach habe es kein langwieriges „Tau-Ziehen“ um seine Person gegeben, sondern schnell eine Einigung gegeben. „Das wird für mich ein fließender Übergang. Ich werde im Dezember schon einige Dinge für Kerpen von Wermelskirchen aus erledigen, um mich in einige Sachverhalte einzuarbeiten“; berichtet Thomas Marner: „Mir ist diese Verständigung sehr wichtig, denn ich will natürlich auf keiner Seite böses Blut haben. Und ich bin überzeugt, dass beide Bürgermeister bestmöglich im Sinne ihrer Stadt gehandelt haben.“