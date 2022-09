Überraschung in Wermelskirchen : Der Beigeordnete Thomas Marner verlässt die Stadt

Wermelskirchen Das ist in Sachen Kontinuität und Fortführung bestehender Großprojekte wie Schulsanierungen und -ausbauten oder Neubau eines Hallenbades ein schwerer Schlag ins Kontor für die Stadtverwaltung.

Der Technische Beigordnete Thomas Marner wird die Stadt Wermelskirchen verlassen. Am kommenden Dienstag, 6. September, stellt sich Marner im Rat der Stadt Kerpen zur Wahl, um das Amt der dort vakanten Postens des Technischen Beigeordneten. Wie die Stadt Wermelskirchen mitteilt, gibt es in Kerpen einen gemeinsamen Wahlvorschlag mehrerer Fraktionen für Thomas Marner. Damit kann seine mehrheitliche Wahl als gesichert angesehen werden. Thomas Marner wurde im Mai 2017 im Wermelskirchener Stadtrat als Technischer Beigeordneter und Nachfolger von Dr. André Benedict Prusa gewählt. Zuvor leitete Thomas Marner bei der Stadt Troisdorf das Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr. Während seiner Zeit in Wermelskirchen kehrte Thomas Marner seinem Wohnort Köln nicht den Rücken, sondern nahm das Pendeln zwischen seinem Zuhause und Arbeitsplatz in Kauf.