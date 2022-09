Politik in Wermelskirchen : Kerpener Rat holt Thomas Marner

Wermelskirchen/Kerpen Einstimmiges Votum: Der Technische Beigeordnete verlässt Wermelskirchen wahrscheinlich am Jahresende. Darüber werden die Bürgermeister der beiden Städte aber noch verhandeln müssen.

Thomas Marner ist vom Stadtrat in der Kolpingstadt Kerpen einstimmig für acht Jahre zum Technischen Beigeordneten gewählt worden. Damit führen seine beruflichen Wege den Kölner und bisherigen Technischen Beigeordneten von Wermelskirchen in eine Kommune mit annähernd doppelt so vielen Einwohnern.

Kurz nach seiner Wahl nahm Thomas Marner, der sich vorher nicht äußern wollte (wir berichteten), zu seinem Wechsel Stellung, ohne eine Begründung zu nennen: „Ich freue mich sehr, dass ich in Kerpen einstimmig zum Technischen Beigeordneten gewählt wurde! Ich gebe aber gerne zu, dass es mir auch schwerfallen wird, Wermelskirchen den Rücken zu kehren, weil es eine außergewöhnliche, besondere Stadt ist und ich hier mit einem sehr engagierten und versierten Team von top Fachleuten in meinem Dezernat viele spannende Projekte mit planen, anschieben und abschließen konnte und durfte.“

Der scheidende Beigeordnete schlägt angesichts seines Wechsels aber auch kritische Töne an: „Ich bedauere, dass die Nachricht meiner anstehenden Wahl in einigen Ratsfraktionen für Aufregung gesorgt hat und unter anderem Bürgermeisterin Marion Lück öffentlich in der Presse vorgeworfen wurde, sie habe ‚skandalös‘ gehandelt, weil sie die Fraktionen nicht frühzeitig über einen möglichen Wechsel informiert hat. Dazu würde ich gerne klarstellen, dass jedes Bewerbungsverfahren in der Regel so vertraulich bleibt, dass niemand etwas davon weiß.“ Er habe als CDU-Mitglied „sehr wenige vertraute Menschen innerhalb der CDU“ vorher informiert. Ebenso die Bürgermeisterin. „Allerdings habe ich alle um Verschwiegenheit gebeten“, betont Thomas Marner. Da man erst mit der Wahl gewählt sei, habe er Kommentare oder Statements im Vorfeld unterlassen.