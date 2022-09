Hundehaltung in Wermelskirchen : Workshop: Jagende Hunde sind unerwünscht

Wermelskirchen Die Fälle von gehetzten und auch gerissenen Rehen sowie Gefährdungen im Straßenverkehr, wenn Hunde hinter flüchtendem Wild her rannten, haben zugenommen. Nun bietet der Hegering Wermelskirchen zusammen mit einer Hundeschule einen Workshop zu diesem Thema an.

Die Zahl der Hundehalter und somit der Hunde hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen. In Zeiten von Lockdown und Homeoffice sind viele Bürger buchstäblich „auf den Hund gekommen“. Gleichzeitig hatten aber viele Hundeschule gezwungenermaßen geschlossen, wodurch die Erziehung der Hunde für viele anders gelaufen ist, als sie sich das vorgestellt hatten. Es mehrten sich, so der Wermelskirchener Hegering, die Fälle von gehetzten und auch gerissenen Rehen und Gefährdungen im Straßenverkehr, wenn Hunde kopflos hinter flüchtendem Wild her rannten. Hegeringsleiter Bjarne Hoerup: „Bekannt sind etwa 40 solcher Fälle in Wemelskirchen, bei denen Wild gerissen worden ist, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weit höher.“