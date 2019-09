Jahreshauptversammlung des Bürgerforums : Neuer Büfo-Chef Oliver Platt will „Fridays for Wermelskirchen“

Neuer Büfo-Chef Oliver Platt will „Fridays for Wermelskirchen“

Wermelskirchen Fraktionsvorsitzender einstimmig auch zum Vereinsvorsitzen gewählt

Die Zeichen beim Bürgerforum (Büfo) stehen auf Veränderung. „Es deutet sich ein Generationswechsel an“, sagt Oliver Platt. Fraktionsmitglieder über 70 hätten angedeutet, den Rückzug in die zweite Reihe anzustreben. Junge Leute ständen bereits in den Startlöchern, um zurKommunalwahl 2020 Wahl ihren Hut in den Ring zu werfen. Ein Konzept für den Wandel steht bereits – werde der Öffentlichkeit aber erst während der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt, erklärte Platt.

Vor der Vorstandswahl hatte er seine Ideen für die Zukunft des Vereins vorgestellt. „Wir müssen unbedingt stärker werden in den sozialen Medien“, erklärte er auf Nachfrage. Das Motto sei: Gutes tun und auch darüber reden. Die Menschen in Wermelskirchen sollten auch sehen, was das Bürgerforum bereits bewirke. „Ich wünsche mir eine Aktion, die wir Fridays for Wermelskirchen nennen könnten“, erklärte Platt, „denn wir müssen als Verein dringend auf die Straße gehen.“