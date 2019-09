Berufskolleg : Ausbildungstag erstmals nur am Samstag

Wermelskirchen Das Bergische Berufskolleg geht auf Bitten der Aussteller einen neuen Weg. Für Schüler ist die Teilnahme nicht mehr verpflichtend – außer für die Vollzeitschüler des Berufskollegs. Es fahren Busse von Rade und Hückeswagen.

Der Ausbildungsbasar des ehemaligen Berufskollegs Bergisch Land, der fast zwei Jahrzehnte Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten an eineinhalb Tagen informierte, wird jetzt nur noch an einem Tag veranstaltet. Der dritte Bergische Ausbildungstag – so heißt diese Veranstaltung seit der Fusion der Berufskollegs Wipperfürth und Wermelskirchen zum Bergischen Berufskolleg Wipperfürth und Wermelskirchen – findet nun am Samstag, 14. September, 10 bis 14 Uhr in Wermelskirchen im Schulgebäude und in der Katt statt. Eine Woche später, mit anderen Ausstellern, organisiert die Schule den Ausbildungstag in Wipperfürth.