Energiespar-Tipps der BEW : Energie sparen schont auch den Geldbeutel

Wermelskirchen Es sind die kleinen Dinge im Leben, die in der Summe zu einer besseren Klimabilanz führen. Energie sparen zählt zum Beispiel dazu.

Armin Schächinger, Energieberater für Netzanschlüsse vom Stromversorgungsunternehmen Bergische Energie- und Wasser (BEW), empfiehlt bei alten Elektrogeräten auf die Wattzahl zu achten. Denn viel Watt bedeutet nicht unbedingt, dass es leistungsstärker ist. Ganz im Gegenteil: Sie verbrauchen viel mehr Strom. „Viele Geräte die kaputtgehen, wie etwa ein Föhn, bekommt man nicht mehr an. Beim Kühlschrank ist es anders“, sagt der 52-Jährige. Denn ein Kühlschrank, der technisch Defekt ist, funktioniere weiterhin. Aber damit er die Kühlleistung bewahren kann, würde er viel mehr Strom verbrauchen. „Die Kühltruhe, die in einer Zeit von zwölf bis 24 Stunden über ein Kilowatt verbraucht, sei kritisch zu betrachten“, erklärt Schächinger. In solchen Fällen sollte der Gefrierschrank ausgewechselt werden. In der Regel läge der Durchschnittswert zwischen 200 und 700 Watt. Dieser Wert könne aber, je nach Größe und Ausstattung – beispielsweise mit oder ohne Sternefach – eines Schrankes abweichen.