Stromverbrauch im Netzgebiet der BEW : Soviel Strom wird im BEW-Netz verbraucht

Wermelskirchen Wie viel Strom verbrauchen wir? Das Netzgebiet der BEW Netze stellt von 2010 bis 2018 einen Rückgang des Energieverbrauchs fest. Technische Innovation konnten dabei ihren Beitrag steigern.

Ein kleiner Fortschritt, immerhin: der Stromverbrauch im Netzgebiet der BEW Netze – darunter Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth – sinkt. Waren es im Jahr 2010 noch etwa 432 Millionen Kilowattstunden, lag der Stromverbrauch in Industrie, Gewerbe sowie bei privaten Haushalten im Jahr 2018 bei 373 Millionen Kilowattstunden. In Wermelskirchen wurden im vergangenem Jahr 151,3 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Das sind 12,7 Prozent weniger als im Jahr 2010. Im selben Zeitraum ist der Stromverbrauch bundesweit lediglich um 1,9 Prozent gesunken.

Für den Rückgang gibt es unterschiedliche Gründe: Zum einen ist die Einwohnerzahl von 2010 bis 2018 im BEW-Gebiet um rund 3000 Personen zurückgegangen. Zum anderen gehen sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden immer bewusster mit Energie um. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der technische Fortschritt: Durch technische Innovationen sind Haushaltsgeräte beispielsweise im Verbrauch sparsamer geworden. Auch macht sich die zunehmende Umstellung der Beleuchtung auf LED bemerkbar: die Licht emittierenden Dioden brauchen nur einen Bruchteil an elektrischer Energie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Zudem wurden zum Beispiel auch zahlreiche Nachtspeicherheizungen ersetzt. „Der Heizstrom nahm bei der BEW seit 2010 um 20 Prozent ab“, sagt Jens Langner, Geschäftsführer der BEW.

Und zuletzt habe auch die Energiewende einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Immer mehr Hausbesitzer und Geschäftsleute erzeugen selbst erneuerbare Energien und verwenden sie zunehmend auch selbst. In das Netz der BEW wurden 11,2 Millionen Kilowattstunden Strom aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen sowie Blockheizkraftwerken eingespeist, seit 2010 summiert sich die Summe bis 2016 auf 72,3 Millionen Kilowattstunden. „Zum Beispiel hat einer unserer Industriekunden ein eigenes Blockheizkraftwerk gebaut, sagt Jens Langner. Den dort erzeugten Strom und die gleichzeitig produzierte Wärme würde der Industriekunde im eigenen Betrieb verwenden. „So was spüren wir. Er braucht von uns nur noch halb so viel Strom“, erklärt der BEW-Geschäftsführer.