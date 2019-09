Geschichte in Wermelskirchen : BGV-Vortrag über das Ziegelei-Handwerk

Wermelskirchen Mit gut 30 Besuchern sehr gut besucht war der Vortrag von Dr. Beate Battenfeld aus Solingen, zu dem der Bergische Geschichtsverein Wermelskirchen ins Bistro der Katt eingeladen hatte. Als Thema hatte sich Battenfeld „Ziegeleien im Mittelbergischen“ ausgesucht - sehr interessant sei das Thema auch deswegen, weil es früher auch in Wermelskirchen zahlreiche Ziegeleien gegeben habe.

In ihrem abwechslungsreichen Vortrag ging die Solingerin auf die Geschichte dieses sehr alten Baustoffs ein, dessen Ursprünge schon weit vor den Römern lagen. In Deutschland wurde der Ziegel vor allem in der Backsteingotik im 13. Jahrhundert verbreitet. In ihrem knapp einstündigen Vortrag ging Battenfeld zunächst auf die Herstellung von Tonziegeln, also das Handwerk der Ziegelei, ein. So musste man zunächst mit Hacke und Spaten den Ton stechen. Die Herstellung war in früheren Tagen durchaus komplex und dauerte lange. So erklärte die Referentin etwa den Begriff des „Handschlags“. Dabei werde die Tonmasse in Formen geschlagen. Dazu zeigte sie eine Vielzahl an alten Fotos, durch die das alte Handwerk im, übrigens ebenfalls mit Ziegeln gemauerten, Bistro für die Zuhörer lebendig wurde.