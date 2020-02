Suche nach den Tätern : Nach Raub im Dezember läuft Öffentlichkeitsfahndung an

Nach Raub im Dezember läuft Öffentlichkeitsfahndung an

So soll der erste Täter aussehen. Foto: Polizei

Wermelskirchen Die Polizei startet zweieinhalb Monate nach einem Raub in einem Wohnhaus zwischen Ellinghausen und Tente jetzt mit zwei Phantombilder nach den Räubern.

Am 10. Deuzember hatten Täter bei der 83-jährigen Frau geklingelt und gaben sich als Zollfahnder aus. Sie wollten ihren 56-jährigen Sohn sprechen. Dieser wurde von der Mutter verleugnet. Die Täter gingen, kamen aber um 12 Uhr wieder. Die Mutter rief ihren Sohn; in der Dachgeschosswohnung des Mannes wurde dieser von einem Täter niedergeschlagen und gefesselt. Unter Vorhalt eines Revolvers wurde er bedroht und sollte Bargeld herausgeben. Dann begab sich ein Täter zur Mutter, bedrohte sie mit der Waffe und fesselte sie. Beiden Geschädigten, so die Polizei, wurde gedroht, ihnen die Finger abzuschneiden. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten.