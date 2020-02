Wintereinbruch : Schnee sorgt für Verkehrsstörungen

Wermelskirchen Der späte Wintereinbruch beeinträchtigt in Wermelskirchen den Verkehr auf den Straßen. Viele Schüler kamen zu spät zur Schule.

Auch wenn er erst Ende Februar kommt: Der erste Schnee des Winters beeinträchtigt die Situation auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr. In Wermelskirchen machte sich der Schnee, der am frühen Mittwochmorgen einsetzte, ebenfalls bemerkbar. Laut der Polizei Rhein-Berg hat es in Dhünn-Neuenhaus einen witterungsbedingten Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto sei gegen acht Uhr morgens vor eine Mauer gerutscht. „Ansonsten ist die Lage momentan noch ruhig“, sagte eine Sprecherin der Polizei-Rhein-Berg.