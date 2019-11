Evangelische Kirchengemeinde : Basar finanziert das Freiwillige Soziale Jahr

Tente Hunderte Besucher kamen am Samstag zum Trödeln und Plaudern nach Tente.

Unterdessen verkauft Marion Klein vom CVJM nebenan eine Kette aus zweiter Hand. „Wir freuen uns, dass wieder viele Trödelspenden zusammengekommen sind“, sagt sie. Weil in den vergangenen Jahren bei den Abgaben auch viele nicht mehr verwertbare Spenden aufgetaucht waren, hatten sich CVJM und Förderverein in diesem Jahr verbeten, Müll abzugeben. „Wir haben also etwas weniger Spenden als im vergangenen Jahr, sind aber immer noch bestens versorgt“, erklärt Fischer und deutet auf die Elektroabteilung, in der Fundstücke vom Eierkocher bis zur elektrischen Schreibmaschine verkauft werden. Nebenan finden sich Porzellan und Glas, Küchenutensilien, Spinnräder und Maxi-Cosis. Weihnachtliche Dekoartikel, Taschen, Bücher, Kleidung und Spielsachen: Die Auswahl ist groß und das Interesse auch. Schon eine Stunde vor Beginn hatten die ersten Besucher vor der Tür gestanden, um sich nach Schnäppchen umzusehen. Und auch kurz vor Schluss sitzen noch viele Besucher zusammen und lassen sich Kaffee, Kuchen und Salate schmecken.