Gut gemacht : WTV-Kids wieder erfolgreich

TrainerTorsten vom Stein mit seinen erfolgreichen Leichtathletik-Kids. Foto: WTV. Foto: WTV

Wermelskirchen (pd) Nach drei Podiumsplätzen beim diesjährigen Röntgenlauf belegt wieder ein Team aus drei jungen Läufer Treppchenplätze beim 47. Crosslauf „Rund um den Freudenberg“ in Wuppertal. Sara Jackstait belegte in der W7 einen starken 2. Platz und Mara Gläser in der gleichen Klasse den vierten Rang.

