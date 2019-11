Kurzinterview mit Melanie Kirschsieper : „Die Kamelle ist gesichert“

Food-Botschafterin Melanie Kirschsieper beim Adventsmarkt an der Stadtbibliothek Hückeswagen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nach dem Adventsmarkt zieht die Hückeswagener Food-Botschafterin ein Fazit.

Melanie Kirschsieper Es war unglaublich viel zu tun im Vorfeld. Wir haben direkt nach vorigem Weihnachten mit der Umsetzung der Idee begonnen. Daraufhin kamen viele Anrufe von Hückeswagenern, dass wir ihre Weihnachtsdekoration abholen könnten. Wir haben das dann im Keller beim Unternehmen Tertia, bei dem ich arbeite, einlagern können – der war voll. Die vier Bastelwochenenden waren zwar schön, aber wir waren noch nicht so recht in Weihnachtsstimmung. Das habe ich in den vergangenen Tagen dann aber nachgeholt – mit Tannengrün und vor mich hingeträllerten Weihnachtsliedern.