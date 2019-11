Konzert im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Nach „The Voice“ folgt der zweite Gang

Wermelskirchen Jenny Rizzo und Verena Köplin bringen nach der erfolgreichen Premiere ihres gemeinsamen Projekts „Zart mit Pfeffer“ im vergangenen Jahr am 30. November eine Neu-Auflage auf die Haus Eifgen-Bühne.

Nach ihren beiden TV-Auftritten bei der Castingshow „The Voice of Germany“ kehrt Jenny Rizzo auf die Wermelskirchener Bühne heim. Die Sängerin mit italienischen Wurzeln, die in Hückeswagen aufwuchs und mit Ehemann sowie Kind in Wermelskirchen lebt, serviert gemeinsam mit Sängerin und Freundin Verena Köplin, sie stammt aus Wermelskirchen und lebt in Köln, am Samstag, 30. November, den „zweiten Gang“ von „Zart mit Pfeffer“ im Haus Eifgen. Nach der überaus erfolgreichen Premiere des Gemeinschaftsprojekts der beiden Sängerinnen im vergangenen Jahr mit über 100 Besuchern sei der Folgetermin „schnell klar“ gewesen, sagen Jenny Rizzo und Verena Köplin. Das Sängerinnen-Duo will am 30. November den „ersten Gang“ aus 2018 nicht einfach „aufwärmen“, sondern mit neuen Zutaten und neuer Garnitur präsentieren.