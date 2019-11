Blickpunkt Wirtschaft in Wermelskirchen : Neue Fotokalender 2020 und Weihnachtskarten

Blickpunkt Wirtschaft in Wermelskirchen

Wermelskirchen Frisches Frühlingsgrün leuchtet von den Bäumen vor den schönen alten Bürgerhäusern Zur Eich. Das Titelbild des neuen, großformatigen Kalenders über Wermelskirchen macht Lust auf die zwöf Monatsbilder, die allesamt Ansichten von bekannten und unbekannteren schönen Gebäuden und Winkeln der bergischen Stadt zeigen.

Auch die Kalender für Hückeswagen und Radevormwald sind wieder erschienen. Der Wermelskirchener Fotograf und Verleger Holger Klaes entdeckt auf seinen Streifzügen immer neue Aspekte der der Städte. Das Titelbild des Radevormwalder Kalenders zeigt den Turm der Evangelisch-Reformierten Kirche mit weitem Marktplatz. Ein Blick in die Altstadtgasse Kölner Straße ist auf dem Hückeswagener Titelblatt zu sehen. Als Begleiter im nächsten Jahr erfreuen die Kalender heimatverbunde Menschen und auch solche, die es werden möchten gleichermaßen. Als Geschenk für bergische Menschen in aller Welt sorgen sie mit heimischen Landschaftsbildern und bergischen Motiven für Verbundenheit mit unserer Region.

So ist es auch etwas Besonderes, Weihnachtskarten aus den Orten der Region zu verschicken. Holger Klaes gibt für Wermelskirchen neben den bereits bekannten Motiven drei neue Weihnachtsklappkarten heraus. Eine zeigt den berühmten geschmückten Mammutbaum mit Weihnachtsmarkt, eine zweite die Evangelische Kirche am Markt und eine dritte gleich beide Motive. Zusätzlich als Postkarten ohne Briefumschlag, mit aufgedrucktem Adressfeld, bietet Klaes gleich vier verschiedene Weihnachtsgrußkarten an. Weiterhin erhältlich sind je drei Klappkarten mit weihnachtlichen Hückeswagener und Radevormwalder Motiven.