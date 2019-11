Mein Arbeitsplatz : Wenn aus Blumen eine Kunst wird

Christina Pflugrad (45) ist Floristin bei Hannes Blumenstube. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Christina Pflugrad arbeitet als Floristin. Wenn sie abends Hannes Blumenstube verlässt, hat sie einen kleinen Strauß für Zuhause dabei.

Hagebutte, Distel, Protea: Christina Pflugrad streicht vorsichtig über die Blüten. „Ich mag die kleinen, gemütlichen Sträuße für Zuhause“, sagt sie. Denn sie kennt die Wirkung im heimischen Wohnzimmer oder auf dem Küchentisch. „Irgendwie fehlt doch etwas ohne sie“, sagt die Floristin. Und dann beginnt sie mit routinierter Hand einen Strauß zu binden. Sie sei nicht so sehr der Rosentyp, sondern bevorzuge auch mal ausgefallene Blüten. „Aber natürlich entscheidet der Kunde, was er will“, sagt sie. Und die kommen mit ganz unterschiedlichen Wünschen in Hannes Blumenstube: Mal seien es Kunden auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk oder sie wollen Trauerfloristik besprechen. Dann wieder stehen Brautpaare auf der Matte, die für ihren großen Tag Blüten, Bänder, Gestecke und Tischschmuck aussuchen wollen. Und dann wieder fragen Männer nach riesigen Rosensträußen oder Blüten zum Streuen. „Oft kommen die Menschen in besonderen Momenten ihres Lebens zu uns“, weiß Christina Pflugrad. Und dann ist die Floristin in ihrem Element – wenn sie mit den Kunden ins Gespräch kommt, sich Zeit nimmt für Ideen oder Lebenssituationen.

„Deswegen habe ich den Beruf damals auch gewählt“, erzählt sie und erinnert sich an jenen Tag, als sie mit ihrer Mutter über die Zukunft beriet. Damals war sie gerade 14, vielleicht 15 Jahre alt und wusste, dass sie im Büro am Computer schlecht aufgehoben wäre. „Ich wollte viel Kontakt mit Menschen haben“, sagt sie. Im Praktikum entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Floristik. 25 Jahre später kann sie sich an keinen Tag erinnern, an dem sie diese Entscheidung in Frage gestellt hätte. Ganz im Gegenteil: Sie gehe in ihrer Arbeit auf, sagt Pflugrad.

Info Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft Filiale Hannes Blumenstube gibt es inzwischen zweimal – in Wermelskirchen und Lennep. Advent Für die Floristinnen herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb: Sie bereiten den Laden für das Weihnachtsgeschäft vor. Schnittblumen rücken bis zum Ende des Jahres in die zweite Reihe, stattdessen haben die Fachfrauen vor allem mit Gestecken und Blumenschmuck für die Vorweihnachtszeit zu tun.

Wenn sie morgens in die Blumenstube kommt, dann bereitet sie den Laden gemeinsam mit ihren Kollegen für die Kunden vor. Dann kümmert sie sich um Pflanzen, die den Tag draußen verbringen und prüft die Schnittblumen in den großen Vasen. Und wenn Hannelore Wischnat dann mit dem Lieferwagen von der Blumenversteigerung kommt, dann wird geschleppt: „Die Blumen sind erst einen Tag zuvor geschnitten worden“, erklärt die Chefin ihre Philosophie. Statt beim Großmarkt kauft sie direkt bei der Versteigerung von Gärtnern und Züchtern – zwei- bis dreimal die Woche. In riesigen Kühlräumen finden die Blumen dann fürs erste ihren Platz. „Bis wir jede von ihnen vom Laub befreien, anschneiden und für sie einen Platz in den Vasen oder direkt in einem Gesteck finden“, sagt Christina Pflugrad.