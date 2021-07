Schulen in Wegberg : Ipads für den digitalen Unterricht

Wegberg Wenige Tage vor Beginn der Sommerferien wurden die Wegberger Schulen mit Ipads für den digitalen Unterricht ausgestattet. Überreicht hat sie Bürgermeister Michael Stock.

„Insgesamt verteilen wir 444 Geräte an die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen, um den digitalen Unterricht auch mit modernen technischen Geräten zu gewährleisten“, sagte Michael Stock. Zusätzlich investiert die Stadt Wegberg in den Sommerferien in die Infrastruktur der Edith-Stein-Realschule mit zusätzlichen LAN und WLAN-Anschlussmöglichkeiten. Das Investitionsvolumen für die Anschaffung der Geräte beträgt nach Angaben der Stadtverwaltung 210.000 Euro sowie jährliche Wartungs- und Lizenzkosten in Höhe von 66.000 Euro.