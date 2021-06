Quote sinkt auf 5,6 Prozent : Im Juni weniger Arbeitslose im Erkelener Land

Erkelenzer Land Der Geschäftsstellenbezirk Erkelenz meldet eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent. Der Rückgang sei stärker als in den vergangenen fünf Jahren, kommt für die Arbeitsagentur aber nicht überraschend.

Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt in der Region veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an neun von zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im Juni 2021 von 4,1 Prozent in Monschau bis 8,5 Prozent in Aachen. Im Stadtgebiet Aachen beträgt die Quote 8,5 Prozent (Mai: 8,7 Prozent), in Alsdorf 7,5 Prozent (Mai: 7,6 Prozent), in Eschweiler 7,6 Prozent (Mai: 7,8 Prozent), in Stolberg 8,2 Prozent (Mai: 8,4 Prozent), in Monschau 4,1 Prozent (Mai: 4,2 Prozent), in Düren 7,1 Prozent (Mai: 7,3 Prozent), in Jülich 6,3 Prozent (Mai: 6,2 Prozent), in Erkelenz 5,6 Prozent (Mai: 5,6 Prozent), in Geilenkirchen 6,2 Prozent (Mai: 6,3 Prozent) und in Heinsberg 5,1 Prozent (Mai: 5,2 Prozent).