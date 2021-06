An der Roermonder Bahn in Arsbeck : Mann beschädigt Auto und flüchtet

Arsbeck Ein unbekannter Fahrradfahrer beschädigt an der Roermonder Bahn ein Auto und reagiert aggressiv, als der Fahrzeugbesitzer seine Personalien erfragen möchte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht an der Roermonder Bahn in Arsbeck-Büch sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Bericht wurde am Samstag, 26. Juni, gegen 15.30 Uhr ein Auto der Marke Mercedes Benz, das am Fahrbahnrand der Roermonder Bahn parkte, durch einen Fahrradfahrer beschädigt. Der Eigentümer hatte den Wagen abgestellt und war zu einem Termin in der Nähe gegangen. Ein Zeuge, so berichtet die Polizei weiter, beobachtete dann einen Fahrradfahrer, der den Gehweg der Roermonder Bahn aus Richtung Heiderstraße kommend in Richtung Waldweg befuhr. Der Mann verlor in Höhe des parkenden Autos offenbar das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Fahrrad, wobei er das Fahrzeug berührte. Anschließend betrachtete er den entstandenen Schaden, fuhr dann aber weiter, ohne sich darum zu kümmern, heißt es im Polizeibericht.