Sommer-Radtour : CDU-Mitglieder besichtigen Biohof Müller in Harbeck

Die Radtour zum Biohof Müller wurde von Herbert Fervers aus Beeck organisiert. Foto: Michael Heckers

Harbeck Das Landhaus Teigwaren Müller am Rebhuhnweg in Harbeck war Ziel der dritten und letzten Sommer-Radtour des CDU-Stadtverbandes in diesem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das 2014 gegründete Unternehmen hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von Nudelprodukten konzentriert, die nachhaltig hergestellt werden. Geschäftsführer Reinhold Müller und seine Frau Domenica empfingen die Gäste und führten sie über den Biohof, wo zurzeit eine gläserne Nudelproduktion entsteht. „Das große Engagement der Familie Müller in Bereichen wie Umwelt, Bio, Verpackung, Viehzucht und Hofladen haben mich und die über 40 Teilnehmer der Tour tief beeindruckt“, erklärt Stadtverbandsvorsitzender und designierter CDU-Bürgermeisterkandidat Marcus Johnen.

Die Radtouren des CDU-Stadtverbandes werden seit 26 Jahren von Herbert Fervers aus Beeck organisiert. Jedes Jahr werden drei Touren angeboten, die jeweils mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

(hec)