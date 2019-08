Wegberger Kultursommer : Dire Strats und Ralle Rudnik – Musikpower in der Mühlenstadt

Wegberg Mit den Auftritten der Dire Strats und Ralle Rudniks V.I.P wird der Wegberger Kultursommer fortgesetzt.

Ein abwechslungsreiches Musikwochenende steht der Mühlenstadt ins Haus: Mit den „Dire Strats“ steht am Freitag, 30. August, die meistgebuchte Dire-Straits-Tribute-Band Europas auf der großen Bühne vor dem Wegberger Rathaus. Einen Tag später stellen sich Ralle Rudniks V.I.P auf dem Rathausplatz vor. Ex-Höhner Gitarrist Ralf Rudnik, der in Wegberg-Harbeck wohnt und sein Tonstudio dort hat, gilt als einer der besten Gitarristen Deutschlands.

Durch enorme Wandlungsfähigkeit wird ein Live-Programm für alte Kenner und neue Fans geschaffen. Klassiker wie „Walk of Life“, „Sultans of Swing“ und „Brothers in Arms“ dürfen nicht fehlen, ebenso wenig neuere Solostücke von Mark Knopfler. Das alles geschieht zu hundert Prozent live und ohne Hilfsmittel. Mit Individualität, musikalischem Feingefühl, präzisem Solospiel und dem richtigen Draht zum Publikum haben die Dire Strats in den vergangenen Jahren die Bühnen und Herzen der Fans im Sturm erobert. Wie alle Konzerte im Rahmen des Wegberger Kultursommers ist der Eintritt frei, los geht es um 20.30 Uhr.