Pfirsich-Ernte bei Familie Esser in Wildenrath : Leidenschaftliche Hüter der „Plüschprumm“

Hans Esser fährt die Ernte ein: Der Wassenberger Sämling ist eine regionale Pfirsich-Spezialität mit großer Tradition. Ab Mitte September werden auf der Plantage in Wegberg-Wildenrath Blutpfirsiche geerntet. Foto: Michael Heckers

Wildenrath Mit viel Herzblut kultivieren Hans und Rita Esser auf ihrer Plantage in Wildenrath den Wassenberger Sämling und Blutpfirsiche. Die Hitze hat die Erntezeit diesmal drastisch verkürzt.

Es ist ein Bild wie aus der guten alten Zeit: Gemütlich tuckert der Mann mit dem großen Hut auf seinem kleinen Traktor über die Eckartstraße in Wildenrath. Der Anhänger ist mit etlichen Kartons voller saftiger Pfirsiche beladen. Bei der seltenen Frucht handelt es um den Wassenberger Sämling – eine regionale Spezialität, die in den 1950er und 1960er Jahren von rund 30 Pfirsichanbauern rund um Wassenberg angebaut und später fast vergessen wurde. Die heimische Pfirsich-Spezialität wäre längst verschwunden – gäbe es Hans uns Rita Esser nicht.

Frei nach Loriot wäre für die beiden Wildenrather ein Leben ohne Pfirsich möglich, aber sinnlos. Hans und Rita Esser sind die Hüter des Wassenberger Sämlings. In ihrer Pfirsich-Oase an der Eckartstraße riecht es nach Heimat. Zwischen Ende August und Ende September ist Erntezeit auf der Wildenrather Pfirsich-Plantage von Familie Esser. Dann werden die Früchte jeden Morgen von Hans Esser frisch geerntet, sortiert und mit dem kleinen Traktor von der Plantage zum nahegelegenen Verkaufsstand vor dem Haus der Familie an der Heinsberger Straße gebracht, wo Rita Esser schon wartet.

Info Heißes Wetter sorgt für verkürzte Ernte Öffnungszeiten Die hohen Temperaturen haben zu einer deutlich verkürzten Ernte beim Wassenberger Sämling geführt. Die Pfirsiche werden nur noch stundenweise verkauft. Darum sollte man vorher unbedingt unter 02432 6869 Kontakt aufnehmen. Kontakt Hans und Rita Esser, Heinsberger Straße 64, Wegberg-Wildenrath, 02432 6869. www.wassenberger-

saemling.de

Es ist ein schwieriges Jahr auf der Plantage, die große Dürre während der Sommermonate 2018 und 2019 haben den Boden stark ausgetrocknet. „Obwohl wir viel gewässert haben, ist der Boden bis zu einer Tiefe von zwei Metern wüstentrocken“, erklärt Rita Esser. Nicht gerade gute Bedingungen für die empfindlichen Pfirsichbäume. Hinzu kommt, dass die große Hitze der vergangenen Tage den Pflanzen zu schaffen macht. Die Erntezeit für den Wassenberger Sämling, die erst vor wenigen Tagen begann, wird durch die hohen Temperaturen deutlich verkürzt und dürfte schon Anfang nächster Woche zu Ende gehen.

Das Telefon steht bei Hans und Rita Esser schon seit Tagen nicht mehr still. Über die Jahre haben sie sich mit ihrer hingebungsvollen Arbeit auf der Pfirsich-Plantage und mit dem Wassenberger Sämling als regionaler Spezialität einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Dabei legt Familie Esser besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Zukunftsfähiges Wirtschaften bedeutet für die beiden auch, dass sie ihren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. „Ständige Verfügbarkeit gibt es bei uns nicht. Die Menschen sind mittlerweile gewohnt, dass alles immer verfügbar ist und sein muss. Aber das geht in der Natur nicht, und das ist auch gut so.“ Die Ökobilanz der Wildenrather Pfirsich-Plantage kann sich sehen lassen. Während manche Früchte, die in Discounter-Läden zum Kauf angeboten werden, einen Transportweg von mehr als 5000 Kilometern zurücklegen, sind es im Falle des Wassenberger Sämlings nicht einmal 500 Meter. Rita Esser kritisiert die Lebensgewohnheiten der modernen Gesellschaft: „Wie kann es sein, dass eine Kiwi, die um die halbe Welt gereist ist, bei uns für 29 Cent verkauft wird?“

Wer den Wassenberger Sämling bei Familie Esser kaufen möchte, ruft am besten vorher an oder wirft einen Blick auf ihre Facebook- oder Internetseite. Die Öffnungszeiten des kleinen Verkaufsstandes vor ihrem Wohnhaus an der Heinsberger Straße im Herzen von Wildenrath variieren stark. „Es kann durchaus sein, dass wir eine Pflückpause einlegen müssen, weil die Früchte noch nicht reif genug sind, oder das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung macht“, erklärt Rita Esser. So ist es auch in diesen Tagen wieder. Weil es zuletzt außergewöhnlich heiß war, musste Familie Esser die üblichen Öffnungszeiten deutlich einschränken. Die Mittagshitze mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius sollen weder den Kunden noch den Früchten zugemutet werden. Ihre Produkte über den Handel zu verkaufen, kommt für Hans und Rita Esser nicht in Frage. Sie setzen ausschließlich auf den Hausverkauf. „Nur so können wir erstklassige Qualität garantieren.“ Ihre Kunden erhalten Früchte, die wenige Stunden zuvor noch am Baum hingen. Neben dem frischen Obst werden bei Esser auch selbst gemachte Konfitüren und Marmeladen sowie Gelees aus Johannisbeeren, Holunder und Schwarzkirche angeboten. Als Kuchenbelag eignen sich Pfirsiche hervorragend. Auch zu Likör hat Rita Esser die „Plüschprumm“ schon verarbeitet.