Proben im Wegberger AWO-Kindergarten : Kinder erlernen das Zirkus-Einmaleins

Niki Lagrin ist Direktor des Zirkus Regenbogen und leitet die Kinder an. Ein Mädchen sitzt in einer geschlossenen Kiste, durch die sehr lange Schwerter gesteckt werden. Nach einem gemeinsamen Zauberspruch kommt ein Junge heraus. Wie es weiter geht erfährt man in der Zirkusvorstellung am Samstag. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Die Zwei- bis Sechsjährigen Kinder des AWO-Kindergartens übten mit Schwertern, Feuer und Seil für ihre großen Auftritte am kommenden Samstag. Dabei erfuhren sie wichtige Kniffs, die eine gute Show ausmachen.

Die Kinder des AWO-Kindergartens mit inklusivem Schwerpunkt hatten sich schon immer einen Zirkus gewünscht. So erzählt es Leiterin Maria Hasse am dritten Probentag. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Einrichtung am 1. April dieses Jahres ist der große Traum jetzt Wirklichkeit geworden: Mit finanzieller Unterstützung von regionalen Unternehmern, Banken und Privatleuten hat der „Zirkus Regenbogen“ sein Zelt auf dem Kindergartengelände aufgeschlagen. Schirmherr ist Bürgermeister Michael Stock, der ebenso einen kleinen Auftritt haben wird. Von Montag bis Donnerstag proben die Zwei- bis Sechsjährigen der drei Gruppen mit Ehemaligen, jetzigen Erstklässlern, unter Anleitung von Simone und Nicklas Lagrin sowie Tochter Sharon. Generalprobe ist am Freitag und am Samstag, 31. August, zeigen alle in zwei Zirkusvorstellungen, was sie mit Schwertern oder Feuer sowie auf dem Seil gelernt haben.