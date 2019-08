Nachruf Zum Tod von Elke Lindt : Abschied von einer Volksvertreterin

Wegbergs Ehrenratsfrau Elke Lindt ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Ehrenratsfrau Elke Lindt ist am Donnerstag, 22. August, im Alter von 76 Jahren gestorben.

Michael Heckers

Elke Lindt war mehr als 40 Jahre lang kommunalpolitisch aktiv und stellte in dieser Zeit ein herausragendes Engagement für die Bürger in der Stadt Wegberg unter Beweis. Städtische Finanzen, Abwassergebühren, Baugebiete – Elke Lindt war durch ihr reges Interesse am politischen und gesellschaftlichen Leben in ihrer Stadt und durch ihr großes Netzwerk stets bestens über diverse Vorgänge informiert. Dabei vertrat sie die Interessen der Menschen aus ihrem Wahlbezirk (Harbeck, Dorp, Berg) mitunter vehement. 42 Jahre lang war Elke Lindt in der CDU, 23 davon in der Wegberger Ratsfraktion der Union.

Im Januar 1971 hatte Werner Sanders Elke Lindt davon überzeugen können, in die CDU einzutreten. Diese Partei blieb bis Ende 2012 ihre politische Heimat. Von 1989 bis 2014 war Elke Lindt Mitglied des Wegberger Stadtrates. Nach einem Streit verließ sie Ende 2012 die CDU-Fraktion und kündigte die Mitgliedschaft in der Partei. Ihre kommunalpolitische Arbeit setzte sie in ihrer konsequenten Art bis zum Ende der vergangenen Wahlperiode im Juni 2014 als fraktionslose Ratsfrau fort. „Leider durfte ich Elke Lindt nicht in der Funktion als Ratsfrau erleben“, erklärt Wegbergs Bürgermeister Michael Stock, „gleichwohl war sie danach immer noch unermüdlich in der Sache engagiert: Oft und in der ihr eigenen Art suchte sie den Kontakt zu mir und zur Verwaltung. Ich werde ihr unendlich großes Herz sehr vermissen.“