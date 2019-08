Mitmach-Aktion am Ophpover Mühlenweiher : Erweiterte Sitzgruppen bunt gestaltet

Kinder und Jugendlichen sprühten unter Anleitung von Künstlerin Simone Braun (Mitte stehend, im blauen Shirt) zusammen mit den drei Jugendmitarbeiterinnen coole Graffitis auf die Sitzgruppen. Foto: Nicole Peters

Wegberg In einer dreitägigen, durch das Förderprogramm „Kulturrucksack NRW“ unterstützten Mitmach-Aktion, haben rund zwei Dutzend Kinder und Jugendliche Beton gegossen und kreativ mit Farben angesprüht.

Von Nicole Peters

Die Kinder und Jugendlichen legten sich beim Mitmach-Angebot „Sit down and relax“ mächtig ins Zeug. Bevor sie sowie weitere junge Besucher und Anwohner künftig die Sitzmöbel mit Tisch am Ophover Mühlenweiher nutzen können, führten sie zusammen mit drei Zuständigen für Jugendarbeit und der Künstlerin Simone Braun mit dem Gießen von Beton und kreativem Sprayen einige Aktionen durch. Die Stadt Wegberg hatte die Zusage zum Projektantrag vom Förderprogramm „Kulturrucksack NRW“ erhalten: In der Nähe des Skaterplatzes sollte innerhalb von drei Tagen eine bestehende Sitzgruppe erweitert sowie eine neue künstlerisch gestaltet werden.

Die Aktiven hatten am ersten Tag den Tisch der größeren, bereits vorhandenen Sitzgruppe und die hintere Sitzgruppe ganz neu erstellt, erzählten Franziska Fuge vom Katho-Jugendzentrum St. Martin, Marie Tekook von der evangelischen mobilen Jugendarbeit und Birthe Wernery, Streetworkerin der Stadt Wegberg. „Es waren 1800 Kilogramm Beton, die die Jugendlichen mit Mischgeräten selbst angemischt haben,“ berichtete Birthe Wernery. Eingefüllt in Kübel, entstanden so die Sitzgelegenheiten der hinteren Gruppe, während eine Regentonne als Behältnis für den Tisch der vorderen diente. „Die Anordnung ist von den Jugendlichen bestimmt worden“, fügte Marie Tekook hinzu. Dabei waren diese zur offen gestalteten Aktion durch direkte Ansprache ohne Anmeldung und teils spontan gekommen. „Ganz nach dem Charakter der offenen, mobilen Jugendarbeit.“ Das Förderprogramm „Kulturrucksack NRW“ sei spezialisiert auf offene Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt Kultur und Kunst, erläuterte Franziska Fuge – es hatte zuvor bereits Aktionen wie Acrylmalkurse im Katho gegeben. „Der Vorteil für Kooperationsprojekte dieser Art ist, dass mit Marie Tekook und Birthe Wernery seit Anfang des Jahres zwei neue Mitarbeiter dazugekommen sind.“ So könne man Mittel und Ressourcen gemeinschaftlich verwenden und sie versuchten, in diesem Jahr das Angebot für Kinder und Jugendliche gemeinsam zu erweitern.

Info Ansprechpartner der Mitmach-Aktion Atelier Simbra Simone Braun, Bilder in Acryl, Telefon 02434 925060 Kontakt Jugendarbeit Franziska Fuge, Katho, Telefon 02434 24469, Mobil 0160 2776185, E-Mail jugendzentrum@SanktMartinWegberg.de; Marie Tekook, EvHa, Mobil 0179 1316061, E-Mail marie.tekook@evha-wegberg.de; Birthe Wernery, Streetworkerin Stadt Wegberg, Telefon 02434 6064462, Mobil 0152 01510130

Mit großer Begeisterung machte der Zwölfjährige Tyler bei der künstlerischen Gestaltung mit. Tags zuvor hatten alle bereits Skizzen angefertigt, Vorlagen herausgearbeitet und sich Gedanken über Farbtöne gemacht. Tyler hatte an diesem dritten Tag bereits einige kreative Spuren auf den Betonelementen verewigt: So zieren ein frei aufgesprühtes Bart-Simpson-Porträt und ein Donut die hintere Gruppe, während er auf der vorderen nach einer farbigen Skizze den Schriftzug „Funk“ sowie mit Vorlage das Wort „Empathie“ aufgebracht hat. Er fand es gut, in Wegberg die Möglichkeit bekommen zu haben, mit Unterstützung legal zu sprayen. Auch Alice (14) gefiel die Aktion, der Zusammenhalt im Team sei gut. Und generell sei es positiv, hier etwas für die Jugendlichen zu machen und sich für sie einzusetzen.