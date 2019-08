Treffen ehemaliger Azubis : Die Molzmühle als familiäre Heimatstätte

Wiedersehen nach vielen Jahrzehnten an alter Wirkungs- und Wohnstätte: Ein großer Teil der ehemaligen Auszubildenden schaute sich in Begleitung von Ralf Tüscher (links) die Molzmühle staunend an. Foto: Nicole Peters

Rickelrath 13 ehemalige Küchen- und Service-Mitarbeiter, die in den 1960er Jahren ihre Ausbildung in der Molzmühle begonnen hatten, schwelgten beim ersten Treffen an alter Wirkungsstätte in Erinnerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Peters

Wohin die Blicke der 13 ehemaligen Küchen- und Service-Mitarbeiter beim ersten Treffen in ihrer alten Wirkungsstätte Molzmühle auch fielen, kamen bei ihnen unweigerlich Erinnerungen an ihre Ausbildungszeit in den 1960er Jahren hoch. Insgesamt sahen sie sich bereits zum vierten Mal in altbekannter Konstellation wieder, aber es war das erste Mal in der Molzmühle, in der sie damals als Jugendliche im Alter ab 14 Jahren ausgebildet wurden. Zu dieser Zeit hatten sie auch in der Mühle gewohnt, die sich durch eine 1984 vollendete Restaurierung sehr gewandelt hat.

Die gelernten Köche und Servicekräfte erinnerten sich sehr gut an die damalige Zeit. Vom Hof aus hatten sie die obere Etage in Sichtweite, in der sich ihre Personalzimmer befanden. Auf der gegenüberliegenden Seite hatten ihre Chefs Hildegard und Ernst Kantschat ihre Unterkunft. „Sie konnten streng sein, waren aber herzensgut“, war die einhellige Meinung der Gruppe. Statt der heutigen Holztreppe führte eine andere auf gegenüberliegender Seite nach oben. Die Gäste, zu denen sich die Tochter der damaligen Betreiber, Yvonne, gesellte, staunten über das heutige Erscheinungsbild des historischen Bauwerks.

Info Molzmühle: Das sind die Öffnungszeiten Öffnungszeiten Montag und Dienstag nach Vereinbarung, Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr, Essen nach telefonischer Vorbestellung. Adresse In Bollenberg 44, Wegberg-Rickelrath. Kontakt 02434 99770, Molzmuehle@t-online.de.

Die Molzmühle wurde 1397 erstmals erwähnt und ist nach Aussage von Besitzerin Brigitte Hoyer das älteste Mühlengebäude im gesamten Rheingebiet einschließlich der Schweiz. Die Inhaberfamilie restaurierte die ehemalige Getreide- und Ölmühle, die 1930 ihren Betrieb einstellte, von 1981 bis 1984 umfänglich. Zu diesem Zeitpunkt öffnete das Hotel, das zuerst drei und heute neun urgemütliche Zimmer umfasst. Die Umgestaltung des alten Gastraumes zur lichten Räumlichkeit mit Platz für bis zu 40 Personen im Jahr 2011 sowie die Bestückung der Mühle mit Mühlrad und Blockheizkraftwerk 2013 waren weitere wichtige Schritte gewesen, die Molzmühle zu erhalten und in größerem Umfang nutzbar zu machen.

Begeistert waren die ehemals jugendlichen Auszubildenden vor allem von der liebevollen Instandsetzung des Mühlenraums mit alter Mühlentechnik. „In diesem Raum haben wir das Wild aufgehängt und Geschirr aufbewahrt sowie haben wir ihn als Lager benutzt“, erzählte Koch Thomas Langner. Er und weitere Köche sahen auch noch das Forellenbecken vor ihrem geistigen Auge im Hof stehen – heute ist dieser mit Mobiliar für Gäste hergerichtet. Der Eingang von der Straße aus zum Gastraum hatte sich damals rechts vom heutigen, links befindlichen, befunden. Einen Biergarten hatte es bereits zu ihrer Zeit gegeben, bemerkte zudem Serviererin Monika „Mandy“ Dreblow – so waren sie mit vollen Tabletts mit Kaffeekannen über die Straße zum Platz am Weiher gelaufen.

Beim von Ralf Tüscher geführten Rundgang entdeckte ein großer Teil der Gruppe diese lauschige Stelle am Wasser wieder. Neben der Mühle war ebenso noch der damals mit Aggregaten zum Kühlhaus umfunktionierte Bunker zu sehen. An der rückwärtigen Seite des Mühlrads wiesen einige auf die Stelle, an der sich zu ihrer Zeit die Aalreusen im Wasser befanden. Und in der oberen Gebäudeetage betraten Monika „Mandy“ Dreblow und ihre damalige Mitbewohnerin ihr altes Zimmer, das jetzt ein Hotelzimmer ist.

1951 hatten ihre Eltern mit Gastronomie und Fremdenzimmern begonnen und Ende 1972 war Schluss, führte Yvonne Kantschat, die als „jüngstes Glied in der Kette“ die Ausbildungszeit der anderen miterlebte, aus. Der Grund, warum das Geschäft in der Mühle zu dieser Zeit so brummte, sei der Herzug der Briten gewesen, die von dieser Stelle auch die Einrichtung des gemeinsamen Hauptquartiers in Rheindahlen planten. Sie seien auch nach Fertigstellung weiter hergekommen.