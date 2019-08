Unfall in Wegberg : VW überschlägt sich, zwei Leichtverletzte

Wegberg Weil er die Vorfahrt missachtet hatte, prallte am Donnerstagabend in Wegberg ein Peugeot-Fahrer mit einem VW zusammen. Dieser überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls.

Im Einmündungsbereich der Straße Kiefernweg und Fichtenweg sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 20-jähriger Mann aus Litauen gegen 19.40 Uhr in einem Peugeot auf dem Fichtenweg in Richtung Kiefernweg unterwegs. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem VW eines 52-jährigen Mannes aus Wegberg zusammen. Dieser war in Begleitung seines 16-jährigen Sohnes auf der Straße Kiefernweg in Richtung Lindenstraße unterwegs und hatte Vorfahrt. Durch den Aufprall überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-jährige Peugeot-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant im Rettungswagen behandelt. Der 16-jährige Beifahrer im VW zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer des Volkswagens verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht.